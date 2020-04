En mode champion virtuel de F1, Charles Leclerc récolte une belle somme d'argent contre le coronavirus

Les jeux sont faits! Six jours après le top départ, samedi dernier, la "Race for the world" à but caritatif organisée sur Twitch par Charles Leclerc et ses amis pilotes a couronné son "numéro 1" ce vendredi soir.



Trois étapes comprenant chacune deux courses figuraient au menu de ces increvables "gamers". Les tracés choisis? Yas Marina, Silverstone, Spa-Francorchamps, Bakou, Barcelone et le Red Bull Ring.



C’est donc le circuit autrichien qui faisait office de juge de paix. En tête du classement provisoire, l’illustre confiné monégasque a enfoncé le clou définitivement à l’issue d’un palpitant duel contre la Red Bull d’Alexander Albon.



Vainqueur et champion, s’il vous plaît! Le tout en récoltant plus de 71.000 dollars (environ 65.500 euros) pour le fonds de solidarité mis en place par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au profit des victimes du coronavirus...

Au départ du GP de Chine virtuel ce dimanche

Le départ suivant se profile déjà droit devant. Quinze jours après avoir mis une rouste à ses rivaux lors du GP du Vietnam virtuel couru sur le tracé de Melbourne - suppléant celui de Hanoï, non modélisé dans le jeu F1 2019 -, Charles Leclerc participera ce dimanche au GP de Chine.



Lors de cet épisode 3 des F1 Virtual GP Series, où le portier belge du Real Madrid Thibaut Courtois pilotera une Red Bull, il retrouvera six autres membres du paddock : Alex Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell et Nicholas Latifi. En revanche, Arthur Leclerc, le frère cadet, excellent 4e la dernière fois,

cède son baquet de coéquipier à l’Anglais Calum Illott, pensionnaire de la Ferrari Driver Academy comme lui.



Le départ sera donné ce dimanche à 19 h, en direct sur les chaines YouTube et Twitch de la F1.