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      Charles Nahmanovici, co-fondateur de e-healthWord Monaco, ici au Fairmont Hotel Monte-Carlo où se déroulera la cinquième édition du salon les 26 et 27 mars prochain.

      En médecine, les avancées sont exponentielles

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      "En médecine, les avancées sont exponentielles": l'organisateur du Salon de la santé connectée à Monaco se confie avant la 5e édition

      PAR Propos recueillis par Joëlle Deviras (jdeviras@monacomatin.mc) Mis à jour le 12/03/2019 à 08:28 Publié le 12/03/2019 à 11:30
      Mis à jour le 12/03/2019 à 08:28 Publié le 12/03/2019 à 11:30
      Charles Nahmanovici, co-fondateur de e-healthWord Monaco, ici au Fairmont Hotel Monte-Carlo où se déroulera la cinquième édition du salon les 26 et 27 mars prochain.

      Charles Nahmanovici, co-fondateur de e-healthWord Monaco, ici au Fairmont Hotel Monte-Carlo où se déroulera la cinquième édition du salon les 26 et 27 mars prochain. Photo archive J.-F. Ottonello

      "En médecine, les avancées sont exponentielles": l'organisateur du Salon de la santé connectée à Monaco se confie avant la 5e édition

      Par Propos recueillis par Joëlle Deviras (jdeviras@monacomatin.mc) Le 12/03 à 11h30 MàJ 12/03 à 08h28

      L’un des co-fondateurs de e-healthWorld Monaco s’apprête à lancer la cinquième édition du Salon de la santé connectée. Un secteur qui a le vent en poupe!

      Charles Nahmanovici, cofondateur de e-Healthworld Monaco, est gynécologue-obstétricien-chirurgien. Médecin passionné, il a été précurseur en lançant en 2015 le premier Salon de la santé connectée. Aujourd’hui, le secteur se développe de façon exponentielle, notamment sous l’impulsion du gouvernement princier. De quoi s’attendre à une édition bouillonnante de e-HealthWorld Monaco 2019, au Fairmont Hotel Monte-Carlo, les 26 et 27 mars.

      Le salon e-healthWorld s'inscrit à un tournant notamment en raison des orientations politiques soutenues de Monaco en faveur de la e-santé. Quelles conséquences pour votre salon?
      Sous l'impulsion du Prince et de son gouvernement, le virage du numérique a été pris à Monaco avec…

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