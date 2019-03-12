"En médecine, les avancées sont exponentielles": l'organisateur du Salon de la santé connectée à Monaco se confie avant la 5e édition

Charles Nahmanovici, cofondateur de e-Healthworld Monaco, est gynécologue-obstétricien-chirurgien. Médecin passionné, il a été précurseur en lançant en 2015 le premier Salon de la santé connectée. Aujourd’hui, le secteur se développe de façon exponentielle, notamment sous l’impulsion du gouvernement princier. De quoi s’attendre à une édition bouillonnante de e-HealthWorld Monaco 2019, au Fairmont Hotel Monte-Carlo, les 26 et 27 mars.
Le salon e-healthWorld s'inscrit à un tournant notamment en raison des orientations politiques soutenues de Monaco en faveur de la e-santé. Quelles conséquences pour votre salon?
Sous l'impulsion du Prince et de son gouvernement, le virage du numérique a été pris à Monaco avec…
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