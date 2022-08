En Floride, une clinique confrontée à l'afflux de patientes d'autres Etats américains pour avorter

Nombreux obstacles

Dans la cuisine de la clinique de Jacksonville, la Dr D. se repose entre deux patientes. Avec son travail, elle s'est retrouvée en première ligne pour observer les conséquences des restrictions récentes à l'avortement. "C'est très décourageant de voir tout cela", dit cette médecin de 33 ans.

Pour venir jusqu'à elle, les femmes doivent poser plusieurs jours de congé, car la Floride réclame désormais qu'elles assistent en personne à deux rendez-vous, à au moins 24 heures d'intervalle l'un de l'autre, avant de subir un avortement, explique-t-elle.

Elles doivent aussi trouver un moyen de transport, se loger sur place et faire garder leurs enfants si elles en ont. Des obstacles qui s'ajoutent à la réduction du délai légal pour avorter en Floride. "Malheureusement, si quand elles arrivent ici et que l'on fait l'échographie, on se rend compte qu'elles sont à plus de 15 semaines, alors on ne peut pas les aider", explique Mme D.

Dans ce cas, "on leur fournit les informations pour se rendre dans d'autres Etats. Et cela ne fait que prolonger leur périple pour accéder à ce service de santé essentiel", dit-elle.