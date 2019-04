EHPAD : des résidents à l’assaut des sommets Obligations et responsabilités dans la télémédecine

Carmen Garcia, 83 ans contemple la montagne : « Je pensais ne plus jamais y retourner… C’est merveilleux ! » Marie-Louise Delveaux, 93 ans, témoigne, elle, de son bonheur de retrouver « les sensations incroyables de la glisse ». « C’est un vrai bonheur de se trouver à la montagne. Ça me rappelle les batailles de neige de mon enfance ! », renchérit Gabrielle Goglio, 95 printemps. Ces trois résidentes de l’EHPAD Les Jasmins de Cabrol à Pégomas, et huit autres pensionnaires de cet établissement ont vécu une expérience qu’aucun d’entre eux ne pensait jamais revivre : trois jours à la station de sports d’hiver Isola 2000. Un séjour qui a nécessité des mois de préparation et la mobilisation de toutes les équipes de la résidence pour personnes âgées, mais aussi des familles. Pour que le petit groupe puisse profiter pleinement des joies du grand air et des sommets, en toute sécurité, onze personnes l’ont accompagné : la directrice de l’établissement, l’infirmière-chef, la cuisinière, des femmes de services, des aides soignantes, le responsable technique, la psychologue et l’assistante de soins gérontologique.

Les pensionnaires volontaires ont bénéficié d’un cours de handi ski en tandem avec des moniteurs de l’ESF (École du ski français) et des accompagnateurs de l’équipe.

Une véritable « aventure » suivie par nos confrères de France 3, au cours de laquelle le groupe a eu la chance de voir des chamois.

Au-delà de l’escapade festive, cette expérience, qui gagnerait à être dupliquée dans d’autres établissements, a fourni l’occasion aux personnes âgées de retrouver des souvenirs enfouis, de revivre des moments heureux. Et de les partager avec les professionnels de l’EHPAD hors les murs de la résidence. Les larmes de joie et l’émotion qui ont accompagné la fin du séjour parlent bien plus que ne sauraient le faire les mots.

Dans une période où il est usuel d’associer EHPAD avec souffrance des personnes âgées, cette initiative vient rappeler une autre réalité.

Depuis le 15 septembre 2018, tout assuré social peut bénéficier d’une télé-consultation. Parce qu’il vit dans un lieu isolé, parce qu’il a des difficultés pour se déplacer… cette nouvelle possibilité facilite l’accès aux soins. Sauf que cela implique une organisation technique. Me Lina Williatte, avocate lilloise spécialisée dans le droit de la santé et professeure de droit, a participé au congrès E-Health World sur la santé connectée à Monaco (les 26 et 27 mars derniers). L’occasion d’examiner les changements qu’a induits l’entrée de la télémédecine dans le champ de la santé.