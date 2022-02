Ecoles, pass sanitaire, télétravail... le dispositif sanitaire change à Monaco à partir du 28 février

"Les médecins le disent, l’épidémie n’est pas derrière nous", glisse Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre pour les Affaires sociales et la Santé.

Avec Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre pour l’Intérieur, ils ont déroulé ce vendredi matin le schéma d’allégement des mesures sanitaires pour le pays, à compter du 28 février, avec un leitmotiv : alléger en restant prudent.

"Le taux de positivité en Principauté peine à baisser. Il est aujourd’hui à 9,8%. Cela veut dire que le virus continue de circuler à bas bruit, mais reste présent", détaille Didier Gamerdinger, soulignant que l’âge moyen des personnes contaminées est de 41 ans, et que les infections ont lieu principalement en milieu familial.

Avant de changer de braquet pour desserrer la contrainte sanitaire plus largement, le gouvernement entend jauger où sera le point plancher des contaminations. "Nous observons aujourd’hui une baisse. Mais jusqu’où cette baisse va-t-elle se poursuivre? Le taux d’incidence était de 430 la semaine dernier. Nous pensons que l’époque où le point bas était en dessous de 50 est révolue. Avec un variant Omicron plus contagieux, il faudra s’habituer à vivre avec le virus. Mais où se situera le point plancher?", questionne Didier Gamerdinger qui serait prêt à l’envisager entre 300 et 400.

Mais cela reste une hypothèse, et le gouvernement, en livrant ce vendredi ces nouvelles mesures qui seront effectives au 28 février, promet une réévaluation "de manière constante, chaque semaine".

Dans les écoles

Le port du masque n’est plus obligatoire lors des récréations, ni pour la pratique du sport en intérieur. Le masque demeure obligatoire dans les salles de classe et dans les couloirs.

"Nous sommes dans une période d’observation de la situation sanitaire à l’intérieur des établissements, en restant prudents pour mesurer l’incidence de l’ensemble de ces décisions", souligne Patrice Cellario.

Usages du pass sanitaire

Instaurée le 10 janvier dernier, l’obligation de présenter un pass sanitaire pour les salariés travaillant dans des activités assurant des services essentiels (administrations publiques, sociétés concessionnaires, banques, supports informatiques) est levée. Dans les chantiers, une concertation avec la chambre patronale du Bâtiment est en cours, pour une solution appropriée.

Le pass sanitaire demeure obligatoire pour les usagers de commerces où il est exigé, ainsi que pour les salariés des lieux où l’accueil du public est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire.

Rien ne change non plus pour entrer dans un restaurant ou aller voir un spectacle : il faut continuer de présenter son pass. "Les personnes en ont pris l’habitude. Ça fonctionne sans difficulté", assure Didier Gamerdinger.

Dans les restaurants

Il sera à nouveau possible à partir du 28 février de consommer au comptoir, d’organiser des cocktails debout dans les établissements, de consommer lors de spectacles.

Les buffets en self-service sont eux toujours interdits. De même que la limite musicale dans les bars et restaurants est toujours fixée à 74 décibels.

Les boîtes de nuit toujours fermées

Elles demeurent fermées, comme les karaokés toujours interdits. "C’est un secteur que nous n’oublions pas, promet Patrice Cellario. Nous allons travailler avec eux pour définir les conditions d’une reprise, à quelle date et sous quelle condition."

Sport amateur

À compter du 28 février, les sports de combat ou de contact peuvent reprendre.

À compter du 7 mars, le masque ne sera plus obligatoire pour la pratique de sport en intérieur.

Télétravail

Alors qu’il était obligatoire trois jours par semaine, il sera, à partir du 5 mars, désormais seulement "recommandé" pour les salariés et leurs employeurs qui le souhaitent.

Doses de Novavax

Les grands centres régionaux français viennent d’être approvisionnés de ce vaccin classique, présenté comme une alternative pour celles et ceux qui ne veulent pas d’un vaccin à ARN messager contre la Covid-19.

Des doses Novavax doivent arriver à Monaco dans le milieu de la semaine prochaine. Ceux qui veulent en bénéficier peuvent contacter le centre d’appel au 92.05.55.00 .

L’utilisation du Novavax est prévue seulement pour les primo-injections et le vaccin ne peut pas être dispensé en dose de rappel.