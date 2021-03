Ecoles: comment éviter une fermeture face à la hausse des cas de Covid-19?

Malgré toujours plus de cas de Covid-19 dans les écoles, des voix qui s'élèvent pour réclamer leur fermeture, le gouvernement maintient qu'elle n'interviendra qu'en dernier recours. Un nouveau durcissement du protocole sanitaire est attendu, mais les marges de manœuvre semblent très réduites.

Toujours plus de contaminations à l'école -

Sur l'ensemble du territoire, 3.256 classes (contre 2.018 il y a une semaine) sont fermées sur 528.400, et 148 structures scolaires (contre 80) le sont sur 61.500, dont 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées.

Sur le front des tests salivaires dans les écoles, sur 320.285 tests proposés, 200.404 ont été réalisés et se sont révélés positifs à 0,49%. Un taux que le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer jugeait "contenu" il y a quelques jours.

Des situations très compliquées par endroits

"La situation est tendue, surtout en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France car il y a de moins en moins d'adultes pour pouvoir accueillir tous les élèves", explique Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU (premier syndicat du primaire).

Selon elle, "on est dans un mode dégradé dans de nombreux endroits" et "les écoles vont finir par fermer d'elles-mêmes car il n'y aura plus du tout assez d'enseignants pour assurer leur bon fonctionnement".

Les sections parisiennes et franciliennes du syndicat menacent d'appeler les personnels à la grève comme "ultime moyen de protéger leur santé, celle des élèves et des familles".

En Seine-Saint-Denis, des enseignants ont exercé leur droit de retrait dans une poignée d'établissements comme au collège Politzer de La Courneuve ou au lycée Eugène-Delacroix à Drancy, où les personnels font état d'une "situation sanitaire alarmante".

Fermer les écoles, allonger les vacances?

Des voix s'élèvent chez des scientifiques et politiques pour privilégier l'option d'une fermeture, face à la hausse des cas. Le député MoDem Jean-Louis Bourlanges, allié de la majorité, a jugé vendredi qu'on n'y "échappera pas".

Pour le président (LR) de l'Association des maires de France François Baroin, la question d'une fermeture, "pas taboue", doit aussi "être posée".

De son côté, la présidente de l'Ile-de-France Valérie Pécresse a proposé d'"avancer" les vacances d'avril de deux semaines.

"Soit on est capable de mettre les moyens, en utilisant par exemple les équipements municipaux disponibles pour dédoubler les classes, soit on ferme quinze jours avant les vacances", a avancé vendredi Philippe Goujon, le maire LR du XVe à Paris, lors d'un déplacement avec le recteur.

Le gouvernement se refuse toujours à une fermeture. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a redit jeudi soir: "Nous ne fermerions qu'en dernière nécessité". "Avec Jean-Michel Blanquer nous travaillons à des protocoles sanitaires renforcés".

Renforcer le protocole sanitaire, mais comment?

Déjà modifié de nombreuses fois depuis un an, ce protocole peut encore "évoluer" sur "certains aspects", a dit le ministre de l'Education vendredi, lors d'un déplacement dans la Manche. Un point sanitaire est prévu dans l'après-midi avec les syndicats.

Mais les marges de manœuvre semblent étroites.

Dans le premier degré, "à part une amélioration de la désinfection des locaux, je ne ne vois pas trop ce qu'on peut faire", estime Stéphane Crochet du SE Unsa. "On a gagné tout ce qu'on avait à gagner".

L'hypothèse de l'introduction de plateaux repas pour éviter la cantine, "point noir" des contaminations, circule. Même si au ministère, on reconnaît que ce ne serait "pas simple à mettre en place".

Les leviers sont plus importants dans le second degré, au collège notamment. "On demande un passage en demi-jauges dans les plus brefs délais, a minima dans les 19 départements concernés par les restrictions", déclare Sophie Vénétitay, du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Autre doléance: "des règles plus strictes en matière d'isolement de manière à casser plus vite les chaînes de contamination".

Au lycée, le gouvernement a déjà imposé la division des effectifs par deux dans toutes les zones concernées par le confinement régional. "Il faut regarder au cas par cas, comment apporter des réponses aux établissements qui n'arrivent plus à tenir à cause de l'explosion des cas", plaide Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN (chefs d'établissement).