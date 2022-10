"Du plus beau jour de notre vie au pire": le poignant témoignage d'une résidente monégasque touchée par le deuil périnatal

Samedi 15 octobre, à l’invitation du réseau "Entreparents" et pour la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, elle a livré son histoire aux côtés d’Astrid Gunthardt, autre maman endeuillée et présidente de l’association Nos Touts Petits de Nice, et de Sophie Kucharski, sage-femme niçoise.

Cette résidente monégasque n’a pas peur des mots, ni de la parole libérée. C’est cela même qui a atténué et soigné ses maux et ceux de son mari monégasque, Camille.

"Car les mots "mort" et "bébé" sont forcément incompatibles. Cela touche au pire pour l’humain, cela ramène à ses propres peurs les plus profondes." Cette succincte explication est livrée par une maman endeuillée de 32 ans, Marion Cellario, depuis à la tête d’une fratrie de trois enfants.

"On s’est laissés aller comme des zombies"

22 janvier 2013. Marion Cellario, alors âgée de 22 ans, met au monde son premier enfant: Lenny, 3 kg à la balance et 48 centimètres. "En quelques instants, on est passés du plus beau jour de notre vie au pire. Dès l’accouchement, il n’a pas respiré."

Durant trois semaines, leur quotidien se résume au service de néonatalogie de l’hôpital L’Archet à Nice, au chevet de leur garçon, dans l’attente d’un diagnostic médical.

"Notre vie était sur pause. On avait mis nos besoins de côté pour lui. On ne dormait et ne mangeait plus", se souvient-elle.

Après des soins intensifs, puis palliatifs, Lenny rejoint les étoiles le 15 février. Le début d’une longue traversée du désert pour Marion et Camille.

"Après sa mort, on a habité chez mes parents. On n’a jamais remis un pas dans notre maison. Ça a été compliqué de faire le deuil. On s’est laissés aller comme des zombies. On a même pensé à mettre fin à nos jours ensemble, ce que l’on n’a heureusement pas fait".

Une peine d’autant plus incommensurable et indicible que le mal de Lenny est resté sans réponses. "Encore aujourd’hui, confie-t-elle. Des prélèvements de peau et de sang ont été effectués sur lui et on a signé un papier officiel pour autoriser des recherches après sa mort, à l’infini."

"J’ai décidé de vivre"

Marion Cellario, meurtrie dans sa chair, trouvera le salut dans l’écriture, une façon d’extérioriser et décharger un trop-plein d’émotions. Mais aussi, et surtout, dans le groupe de parole de l’association Nos Touts Petits de Nice.

"Cela m’a fait un bien fou. J’ai mis plusieurs mois à sortir la tête de l’eau, à voir qu’il y avait un monde autour. D’autres gens avaient vécu des histoires horribles comme la nôtre. Nous n’étions pas seuls. Au fil du temps, je suis devenu membre de l’association, j’ai été formée à l’écoute de l’endeuillé et j’anime désormais les groupes de parole."

Marion Cellario retrouve du sens à sa vie. "J’ai décidé de vivre, et pour cela il ne fallait pas le faire à moitié. On a alors décidé de stopper la contraception."