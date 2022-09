Droit à l'IVG: dans le Var, l'accès à l'avortement demeure parfois difficile malgré l'allongement du délai légal

Selon la dernière étude de la DREES sur l'IVG, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) demeure stable en France par rapport à 2020 mais des disparités régionales existent bel et bien concernant ce droit.

Celles-ci sont très marquées en la matière, notent les auteurs de l'étude: le taux de recours à l'IVG atteint ainsi 11,5 pour mille dans les Pays-de-la-Loire, mais 22,1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"Sur six gynécologues qui font les IVG, deux à trois accepteraient de faire cette pratique"

Mais si on en effectue deux fois plus en région Paca, l'accès à l'IVG entre 12 et 14 semaines demeurent difficile. En France, seulement 40 établissements pratiquent cet acte dans ce délai.

Selon France Info, dans le Var, les volontaires sont peu nombreux à le pratiquer, notamment à l'hôpital de Toulon, comme en témoigne le responsable de l'unité IVG Quentin Berl.

En effet, passé le délai de 12 semaines, l'opération est "complexe". Le fœtus ayant grandi, il faut utiliser la pratique du "morcellement" plutôt que d'aspiration. Une technique "vraiment plus compliquée techniquement et émotionnellement (...) Sur six gynécologues qui font les IVG, deux à trois accepteraient de faire cette pratique", confie le praticien.

En conséquence, certaines patientes varoises doivent se rendre à Marseille ou à Nice pour que cet acte puisse être pratiqué.