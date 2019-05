DOSSIER. Comment mieux vieillir dans notre région? Maltraitance, solitude, dépendance... Un constat alarmant

C’est un sujet tabou qui, pourtant, concerne tout le monde. D’abord, parce que nous sommes tous destinés à vieillir d’une manière ou d’une autre... Ensuite, parce qu’on a tous un grand-parent, un parent ou même un proche qui ne peut plus vivre seul. Sachant qu’un enfant sur deux qui naît aujourd’hui a de bonnes chances de devenir centenaire, l’augmentation de l’espérance de vie pose un défi démographique, social et médical majeur.

Or la Région Paca est relativement plus âgée que la moyenne nationale. Notamment dans les Alpes-Maritimes et le Var, où l’on compte 31% de personnes âgées de plus de 60 ans, contre 24% au niveau national. Aussi, un quart de ces plus de 60 ans vivent seuls. La solitude et l’isolement dont souffrent les personnes dépendantes est d’autant plus préoccupant.

"C’est un vrai choix de société qu’il va falloir prendre. Qu’est-ce qu’on fait de nos vieux?"

"La vieillesse est un sujet dont les gens ne veulent pas entendre parler", déplore Françoise Kaidomar, chef du pôle gériatrie à l'hôpital de Saint-Raphaël. Or, l’urgence est là. Et le malaise déjà bien présent en France, tout particulièrement dans le Var et les Alpes-Maritimes, où le troisième âge est encore plus présent qu’ailleurs...

Un constat inquiétant

"Dans la prise en charge de la dépendance, nous ne sommes pas bons. On a une société qui produit une casse énorme: 40% de la dépendance actuelle est évitable."

"On va droit dans le mur"

Olivier Guérin, professeur de gériatrie, chef du pôle réhabilitation autonomie vieillissement au CHU de Nice dresse un état des lieux sans concession de la situation en France. "L'Ehpad est un mauvais modèle pour une partie de nos Aînés dépendants: ceux qui présentent une dépendance cognitive principalement. " Et il prévient d'emblée: "On va droit dans le mur".

Françoise Kaidomar ne mâche pas ses mots, elle non plus. Elle pointe du doigt la "ghettoïsation" qui touche toutes ces personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. "Le problème, expose le médecin varois, c’est qu’on a sous-estimé les conséquences du vieillissement de la population sur l’organisation de la société."