Deux spécialistes des cancers gynécologiques expliquent la 4e cause de cancer chez la femme

En cas de frottis anormal, le médecin va réaliser une colposcopie. Cet examen gynécologique consiste à regarder le col de l’utérus et le vagin à l’aide d’un colposcope (une sorte de microscope) et permet une biopsie. S’il y a des lésions précancéreuses, elles sont retirées au cours d’une petite intervention chirurgicale appelée conisation. Et ça suffit.

"Depuis peu, les recommandations ont changé concernant le dépistage: il est recommandé d’effectuer un premier frottis à l’âge de 25 ans, puis un second un an plus tard, puis trois ans; il s’agit là d’un examen cytologique. Ensuite, à partir de 30 ans, un simple test de dépistage de l’HPV (toujours sur la base d’un frottis mais l’analyse du prélèvement est différente, seul le virus est recherché) est réalisé tous les 5 ans jusqu’à 65 ans. Cela suffit pour identifier la présence de lésions précancéreuses, rassure le Dr Gosset. C’est la raison pour laquelle on insiste sur l’importance d’un suivi gynécologique régulier."

Le cancer du col de l’utérus est plus rare - environ 3.000 cas par an - mais aussi plus grave. Cette affection fait l’objet de campagnes de prévention et d’information. En premier lieu, la vaccination contre le papillomavirus (HPV) a permis de protéger bon nombre de jeunes femmes. Ensuite, des dépistages réguliers peuvent permettre d’identifier des lésions précancéreuses.

Pour cela, il faut réaliser une hystéroscopie, indispensable au diagnostic. Le CAL est équipé du matériel permettant de la réaliser en consultation. "Cela peut être indiqué en présence de saignements après la ménopause, explique le Dr Marie Gosset. L’examen - qui ne dure que quelques minutes et ne nécessite pas d’anesthésie - consiste à introduire une petite caméra dans l’utérus et à faire un prélèvement pour analyse."

Avec 8.220 cas estimés en 2018 en France, le cancer de l’endomètre (ou cancer de l’utérus) est la 4e cause de cancer chez la femme. Il touche généralement les femmes après la ménopause. "C’est le cancer gynécologique le plus fréquent. Il est de bon pronostic car souvent diagnostiqué très tôt en raison des saignements qu’il provoque. Heureusement, rassure le Dr Gosset, ces saignements après la ménopause peuvent être dus à d’autres causes telles que des polypes utérins, qui sont tout à fait bénins. Il ne faut pas s’affoler, mais il est important de le vérifier rapidement par les examens appropriés."

Problème: certaines femmes échappent au dépistage. "Or, le cancer est souvent diagnostiqué tardivement, parce que la femme ne va pas ressentir de symptômes pendant très longtemps. Le principal signe d’alerte est la présence de saignements après les rapports sexuels", souligne le Dr Gosset, chirurgienne.

"Si on identifie un cancer, il faut faire une IRM pelvienne afin d’établir quel est son stade, parce que c’est cela qui va déterminer la prise en charge, poursuit le Dr Elkind, radiologue. La chirurgie sera indiquée si la tumeur n’est pas trop étendue. Dans le cas contraire, il sera envisagé une radiothérapie et chimiothérapie concomitantes puis, éventuellement, une curiethérapie, c’est-à-dire une radiothérapie de contact, directement dans la tumeur."

L’ovaire

Le cancer de l’ovaire concerne près de 5.200 patientes par an. "Il est problématique en ce sens qu’il n‘induit aucun symptôme avant le stade critique et que l’on ne dispose pas d’examen de dépistage fiable, rapporte le Dr Gosset. Et dans 70 à 75% des cas, on retrouve une carcinose péritonéale, c’est-à-dire la présence de nodules cancéreux disséminés dans la cavité abdominale, à la surface du péritoine. Il est fréquemment lié à une mutation génétique (BRCA). Le cas échéant, la patiente sera étroitement suivie puisqu’elle est à haut risque de cancer du sein. Mais lorsque la mutation a été découverte après un cancer du sein, alors on peut effectuer une chirurgie prophylactique et enlever ovaires et trompes. Les patientes porteuses d’une mutation BRCA peuvent également bénéficier de traitements spécifiques."

Dans cette pathologie, le diagnostic est effectué le plus souvent par IRM. "Il peut y avoir de mauvaises interprétations, c’est la raison pour laquelle la caractérisation des masses ovariennes doit relever d’un centre expert, précise le Dr Elkind. En effet, il n’est pas toujours facile de distinguer des masses ovariennes bénignes des masses suspectes. En cas de suspicion de cancer, il est primordial d’alerter le chirurgien car c’est une pathologie qui évolue très vite, donc il ne faut pas perdre de temps."

"Pour décider du traitement en cas de cancer avancé, il faut réaliser très rapidement une cœlioscopie diagnostique avec biopsies, détaille le Dr Gosset. Les biopsies permettent de préciser les types de cancer et de rechercher les mutations (BRCA notamment), ce qui va guider les traitements. La prise en charge associe toujours une chimiothérapie et une chirurgie, mais l’ordre dans lequel on les fait est déterminé par la cœlioscopie initiale. On ne doit absolument pas programmer de chirurgie si l’on n’est pas certain de pouvoir enlever toute la maladie. Ainsi, lorsque les lésions sont trop étendues, on commence par la chimio afin de les rendre résécables, c’est-à-dire pour augmenterla possibilité de les retirer complètement. Ce sont des chirurgies lourdes, complexes, qui nécessitent plusieurs chirurgiens experts."

Expertise locale

Le Centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne (CAL), à Nice, propose une prise en charge des cancers gynécologiques depuis le dépistage jusqu’au traitement. En effet, il ne reçoit pas que des personnes déjà diagnostiquées, mais également celles qui souhaitent faire un bilan, notamment parce qu’elles présenteraient des symptômes mammaires ou gynécologiques. Les examens de prévention et de dépistage sont accessibles à toutes ; pour le sein, mais aussi pour les autres organes, utérus, col de l’utérus, ovaires.

"Dès lors que nous recevons une femme, qu’elle ait ou non des symptômes, nous effectuons tous les examens nécessaires, y compris d’imagerie. L’avantage que nous avons, c’est qu’étant spécialisés dans la prise en charge du cancer, nous disposons d’équipements de pointe et nous sommes formés pour dépister des lésions suspectes, souligne le Dr Laura Elkind, radiologue. Il est également tout à fait possible pour une patiente dont le médecin lui a prescrit un examen d’imagerie de le faire au Centre Lacassagne, par exemple une échographie pelvienne si elle présente des symptômes tels que des saignements ou des douleurs."

À noter que pour un diagnostic de cancer, lorsque la patiente est jeune, les équipes du CAL évoquent systématiquement la question de la fertilité, et, lorsque c’est possible, proposent une préservation des ovocytes au Cecos (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains) du CHU de Nice.

Le centre s’est par ailleurs doté d’une unité de soins intensifs postopératoires, parce que les suites opératoires des chirurgies peuvent être longues. De ce fait, la patiente peut être intégralement prise en charge sur place et recevoir les soins dont elle a besoin : kiné, gestion de la douleur, nutrition renforcée, etc.

Enfin, l’établissement dispose d’un pôle recherche. C’est indispensable, notamment concernant les cancers de l’ovaire. Cela permet à certaines patientes présentant des tumeurs particulièrement agressives ou récidivantes de bénéficier d’accès à des thérapeutiques innovantes ou essais cliniques.