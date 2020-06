Deux cas de Covid-19 en deux jours à Monaco: faut-il s'en inquiéter?

Y a-t-il des raisons de s'inquiéter de ces deux cas consécutifs, au regard des multiples clusters qui surgissent en France? Des prévisions pessimistes de l’OMS et du Conseil scientifique français qui, chacun à leur tour, craignent un retour en force du virus à l’automne? Ou encore face aux mesures de confinement décrétées mardi en Allemagne?



Le gouvernement princier se veut, au contraire, rassurant. D’abord parce que ces deux cas sont importés. En clair, ces deux malades du Covid sont arrivés à Monaco avec le virus.



Le premier est un joueur de tennis professionnel, Grigor Dimitrov, résident monégasque, qui a vraisemblablement contracté le virus dans les Balkans, où se déroulait l’Adria Tour, un tournoi caritatif – et festif – organisé à Belgrade par Novak Djokovic, lui aussi résident monégasque.



Deux autres joueurs, le lendemain, et le numéro un mondial lui-même ont, par la suite, également été diagnostiqués positifs (lire en pages sports).



Grigor Dimitrov est donc le 100e cas de Covid-19 diagnostiqué à Monaco, au CHPG. Le lendemain, lundi, on apprenait qu’un 101e cas avait été identifié. Il s’agit d’un homme, résident belge, qui était de passage en Principauté.



"On savait qu’il y aurait une résurgence de cas positifs, confie une source gouvernementale. En fin de compte, depuis le début du déconfinement, le 4 mai, nous n’en avons eu que très peu."



Le gouvernement reste toutefois très vigilant, en particulier dans la perspective de la réouverture des frontières de la France avec plusieurs pays d’Europe et d’ailleurs, au 1er juillet. Il encourage d’ailleurs les résidents et les salariés à ne pas baisser la garde, à continuer à porter le masque, à respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique.



À ce jour, le bilan sanitaire de l’épidémie à Monaco est le suivant: 101 cas, 4 décès, 95 guérisons. Ce mardi, plus aucun patient atteint du Covid n’était hospitalisé au CHPG et une seule personne se trouvait dans le dispositif du Centre de suivi à domicile, qui soutient médicalement les personnes présentant peu de symptômes. Il s’agit de Grigor Dimitrov.