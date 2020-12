Désormais 10 cas de Covid-19 à l'hôpital de Monaco mais le service continue

Le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et la Santé nous annonçait vendredi après-midi huit cas de Covid-19 parmi le personnel soignant du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse-Grace; mais, selon nos sources, ce chiffre était porté à dix vendredi soir! Et parmi ces salariés testés positifs, on dénombrerait cinq médecins.

Nous avons appris l’information jeudi midi et elle a donc été confirmée vendredi par Didier Gamerdinger puis, au travers d’un communiqué de presse en fin d’après-midi, par le Centre Hospitalier Princesse-Grace.

L’hôpital précise notamment qu’une enquête sanitaire est en cours.