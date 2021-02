Désinfecter les objets et surfaces, est-ce vraiment bien utile contre la Covid-19?

Bonjour Mr. Propre,

Contrairement aux premiers études alarmistes sur le sujet, désinfecter les objets et surfaces n'est absolument pas une priorité contre le coronavirus. Et c'est en tout cas beaucoup moins utile que maintenir les gestes barrières (porter un masque, se laver les mains, respecter la distanciation physique), éviter les regroupements dans des lieux clos et aérer les pièces.

"On retrouve du virus sur les surfaces et objets et oui, il survit jusqu’à 72 heures, mais nous n’avons pas de preuve clinique que le fait d’avoir des surfaces contaminées a entraîné des contaminations de personnes", rassure ainsi Bruno Grandbastien, médecin hygiéniste, dans le journal Le Parisien.

Les objets sont donc bien supports passifs du virus, mais les risques de contracter la Covid-19 simplement en les touchant semblent aujourd’hui très minces.

Pour résumer, pas besoin d'accentuer spécialement le nettoyage et la désinfection domestiques pour diminuer le risque d’infection, en revanche, n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement, même seul à votre domicile.