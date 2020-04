Des téléconsultations à Monaco pour rester en bonne santé

Jean-Michel Cucchi, président de l’Ordre des Médecins de Monaco, encourage les patients à consulter ou téléconsulter sans attendre, en cas de problèmes de santé.

Savez-vous combien de médecins utilisent "doctolib" aujourd'hui?

"Une vingtaine de médecins toutes spécialités confondues."

Le logiciel Medicam répond-il à une attente des médecins?

"Ce logiciel, mis à disposition des professionnels par le gouvernement, est déjà utilisé en France et présente toutes les assurances de sécurité et de confidentialité nécessaires. Son usage n’est pas obligatoire, mais je ne doute pas qu’il puisse être utile à de nombreux confrères qui n’ont pas encore à leur disposition d’outil dédié."

Selon vous, la téléconsultation est-elle "sous-utilisée" à Monaco?

"Jusqu’à l’arrivée de cette pandémie, la téléconsultation n’était pas autorisée à Monaco. N’ayant pas à souffrir de "déserts médicaux" sur notre territoire, sa mise en place n’avait pas été jugée nécessaire, priorité étant donnée au maintien du lien "physique" entre le malade et son médecin."

Quelle est la proportion des consultations qui pourraient être réalisées avec "efficacité" via le numérique?

"C’est difficile de répondre précisément à cette question, d’une part, parce que cette proportion varie en fonction de chaque pratique médicale et d’autre part, cela dépend du sens que l’on donne au mot "efficacité". Car, à mon avis, même s’il est des cas où la téléconsultation peut s’avérer suffisante, voire souhaitable en cas de risque contagieux, elle ne peut pas égaler la qualité d’une consultation "physique"."

Pensez-vous que la téléconsultation puisse lutter contre le désintérêt soudain de la population pour les services médicaux?

"Certes, la fréquentation a nettement diminué avec le confinement ; mais je ne pense pas que cela soit lié à un désintérêt de la population envers ses médecins. Rappelons-nous qu’au début du confinement, la consigne a été de surseoir à tous les actes médicaux "dont le report n’entraînait pas une perte de chance pour le patient" et que l’on ne peut donc pas faire grief à nos malades de l’avoir suivie. Considérant qu’il est essentiel de concilier consultation médicale et maintien des mesures de distanciation sociale, la téléconsultation est dans ce contexte un outil indispensable."

Avez-vous des chiffres ou une tendance de la baisse de fréquentation des services médicaux depuis la crise sanitaire du Covid?

"La baisse de fréquentation des cabinets se situe entre 70 et 90%. Ce n’est par pour autant que mes confrères sont inactifs, et je tiens à remercier ceux, très nombreux, qui ont répondu à notre appel et se sont portés volontaires pour participer à la prise en charge médicale au sein du Centre de Suivi à Domicile."

Êtes-vous réellement inquiet de la dégradation de la situation sanitaire globale de la population monégasque?

"Nous avons la chance à la base d’avoir à Monaco une excellente couverture sanitaire, néanmoins plus le temps passe et plus les retards de prise en charge médicale auront des effets négatifs. Il est important de dire à la population qu’il ne faut plus attendre pour prendre rendez-vous avec son médecin, que celui-ci, selon les cas, organisera une consultation "classique" ou bien une téléconsultation. L’ensemble des médecins de la principauté s’est organisé pour prendre toutes les mesures adéquates pour lutter contre les risques de transmission virale."

Savoir +

Le gouvernement centralise et communique la liste actualisée des médecins et sages-femmes proposant cette option, disponible sur le site www.covid19.mc.