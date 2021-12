Des "soupçons" de contaminations au variant Omicron à Monaco

Si le variant Delta est, aujourd'hui, au cœur de toutes les préoccupations à Monaco et source de la (très) grande majorité des contaminations, la menace du variant Omicron inquiète logiquement les autorités sanitaires du pays.

Interrogé sur la présence de celui-ci en Principauté, Alexandre Bordero, le directeur de l'Action sanitaire, confirme " des soupçons ".

" Au Centre scientifique de Monaco, tous les prélèvements positifs font l'objet d'un criblage pour identifier les souches du virus : Wuhan, Alpha, Delta... Mais, pour l'instant, on n'arrive pas à identifier de façon certaine le variant Omicron. Alors, lorsque le virus trouvé ne correspond à aucune de ces souches, on suppose que c'est le variant Omicron. Le ratio est très faible. On reste sur du variant Delta à 99%. "

Ainsi, plusieurs prélèvements ont été envoyés dans un centre spécialisé à Marseille, capable de détecter le variant Omicron. " Mais ils sont saturés. Il faudra attendre plusieurs semaines pour avoir les résultats précis. "