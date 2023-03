Des produits d'hygiène pour bébé rappelés parce qu'ils contiennent une substance cancérogène

Si vous avez acheté l'un des produits cosmétiques pour bébé, ne les utilisez pas et rapportez-les en point de vente. Selon une alerte publiée mardi par le site Rappel Conso, trois produits commercialisés par le groupe Systèmes U, (comprenant les magasins Super U, Hyper U et U Express) sont rappelés à travers la France ce mardi en raison de la présence d’une substance classée cancérogène.

Le premier produit est l'eau nettoyante bébé, de la marque U tout Petits vendue dans des flacons de 250 ml et 750 ml, sous les codes-barres suivants: 3256225720965 et 3256225720972. Le deuxième produit est la crème hydratante bébé de la même marque commercialisée pour sa part en tube de 100 ml, sous le code-barre 3256225720958. Enfin, le troisième produit le lait de toilette bébé, de la marque U tout Petits également et disponible quant à lui en flacon de 250 ml et 750 ml avec les codes-barres 3256225720989 et 3256225720996.

La substance décrite comme "mutagène et toxique pour la reproduction de catégorie 2"

Pour l'instant, le nom de la substance concernée n'a pas été communiqué. Non seulement elle est classée comme cancérogène, mais en plus elle est décrite comme "mutagène et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (substances suspectées d’être toxiques pour la reproduction humaine, NDLR)" et "non autorisée dans les préparations destinées aux enfants de moins six ans", précise Rappel Conso.

#RappelProduit

Crème hydratante bébé - U tout Petit



Risques : Dommages internes



Motif : Non conformité règlementairehttps://t.co/m22TensMXU pic.twitter.com/aVlNRh0x0m — RappelConso (@RappelConso) March 28, 2023

#RappelProduit

Eau nettoyante bébé - U tout Petit



Risques : Dommages internes



Motif : Non conformité règlementairehttps://t.co/TbHn9ARnSX pic.twitter.com/DHIhZYS8JG — RappelConso (@RappelConso) March 28, 2023