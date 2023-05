Des négociations à l'OMS sur un accord qui permettrait d'éviter les futures pandémies

Face aux millions de morts causés par la maladie et aux ravages économiques et sociaux, les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé ont lancé des négociations sur un accord contraignant qui permettrait d'éviter la prochaine catastrophe sanitaire.

Malgré les critiques et la "désinformation", ces discussions vont bon train, ont assuré jeudi les responsables de l'OMS en charge du dossier.

Un projet préliminaire a été communiqué aux pays début février, pour servir de base aux négociations qui se déroulent régulièrement à Genève.

Ce projet d'accord dit zéro est pour l'instant très large, et la co-présidente du Bureau de l'organe international de négociation, Precious Matsoso, a reconnu jeudi que certains sujets risquaient d'être difficiles à négocier, tels que la question de la propriété intellectuelle.

Mais, le plus important est que "les Etats membres ont reconnu qu'il était important d'élaborer un instrument juridiquement contraignant", a-t-elle fait valoir en conférence de presse.

En parallèle, les pays ont lancé l'examen du Règlement sanitaire international - la feuille de route de l'OMS pour prévenir la propagation internationale des maladies - pour remédier aux problèmes suscités par la pandémie de Covid-19.

Les dernières négociations à ce sujet "se sont déroulées comme les deux réunions précédentes, avec un dialogue très constructif", a indiqué le Dr Ashley Bloomfield, qui co-préside le Groupe de travail chargé du dossier. "Ces réunions sont de bon augure pour le processus".

Le calendrier est serré. L'OMS souhaite que ces deux projets aboutissent en mai 2024, un objectif ambitieux au regard de la complexité des enjeux.

D'autant que certains, y compris le patron du réseau social Twitter Elon Musk, multiplient les critiques à l'encontre de l'OMS, estimant que ses projets menacent de saper la souveraineté des Etats.

Des critiques que le Dr Bloomfield a balayé: "Cela me laisse très perplexe, et je pense que nous devons continuellement mettre fin à cette désinformation, parce qu'il est impossible que ces processus, ou même l'OMS, puissent piétiner la souveraineté des nations".

Pas de sanctions

La Dr Matsoso a également fait valoir que le processus d'élaboration du traité permettait de garantir que c'était bien aux Etats de déterminer "ce qu'il fallait inclure dans cet instrument juridique".

"C'est unique parce que les Etats membres ne se sont pas contentés de regarder un texte et d'entamer des négociations", alors qu'habituellement "les avocats produisent un document" qui est ensuite négocié par les pays, a-t-elle dit.

Steve Solomon, conseiller juridique principal à l'OMS, a lui fait observer que les Etats continueraient à garder la main même après 2024.

Si le traité était validé en mai 2024 à l'OMS, chaque Etat pourra ensuite librement décider "s'il accepte ou non ce qui a été adopté".

Quant au Règlement sanitaire international amendé, s'il est adopté en mai 2024, il n'entrera en vigueur qu'un an plus tard et "uniquement pour les Etats qui ne s'en sont pas désengagés", a-t-il dit.

Les responsables ont également cherché à rassurer en soutenant qu'ils n'étaient guère favorables à des sanctions en cas de non respect des règles de l'OMS.

"Nous devrions chercher des moyens d'inciter et de soutenir les pays pour qu'ils mettent en œuvre le règlement sanitaire international dans son intégralité et qu'ils respectent leurs obligations, plutôt que d'appliquer des sanctions", a soutenu le Dr Bloomfield.

La Dre Matsoso a néanmoins souligné l'importance d'avoir "des mécanismes" pour que les pays puissent rendre des comptes, tout en restant souverains, comme le fait l'ONU en examinant de façon régulière la situation des droits humains dans chaque pays.

A cet égard, l'OMS a lancé il y a deux ans un projet pilote avec des pays intéressés par cette idée, a expliqué le Dr Jaouad Mahjour, du secrétariat de l'OMS.

Jusqu'à présent, cinq pays ont été examinés: Centrafrique, Irak, Thaïlande, Portugal et Sierra Leone, a indiqué jeudi l'OMS à l'AFP.