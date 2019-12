Des écoliers des Révoires sensibilisés au handicap

Déficience visuelle - sentir et entendre pour « voir » son chemin : en cette Journée internationale du Handicap, la 8e Rencontre monégasque sur ce thème, était organisée par la Division inclusion sociale et handicap, en présence de Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement - ministre du Département des Affaires sociales et de la Santé, de Patrice Cellario, conseiller de gouvernement - ministre de l’Intérieur et des représentants des assemblées élues.

Déficience visuelle - sentir et entendre pour « voir » son chemin : en cette Journée internationale du Handicap, la 8e Rencontre monégasque sur ce thème, était organisée par la Division inclusion sociale et handicap, en présence de Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement - ministre du Département des Affaires sociales et de la Santé, de Patrice Cellario, conseiller de gouvernement - ministre de l’Intérieur et des représentants des assemblées élues. Cette journée de sensibilisation a permis de faire connaître les derniers efforts menés en Principauté en faveur de la mobilité des personnes en situation de handicap et tout particulièrement des personnes déficientes visuelles ou aveugles. Ces améliorations concernent l’aménagement de la voirie et le transport public assuré par la Compagnie des autobus de Monaco (CAM). Des représentants des services de l’Administration, des associations*, des particuliers et une classe de CM2 de l’École des Révoires ont ainsi vécu une expérience immersive. Un masque sur les yeux, à l’aide d’une canne blanche, ils ont parcouru la rue du Gabian jusqu’à l’avenue Albert II en empruntant les passages piétons, équipés de feux sonores et bandes de guidage facilitant le repérage. Ils ont ensuite pris un bus de la CAM, réservé à cet effet, et testé le système d’annonce vocale présent aux arrêts et à l’intérieur du bus. À l’issue de leur parcours, les participants se sont retrouvés pour partager leurs impressions avec des animateurs et des personnes non voyantes. « Cette journée participe à une prise de conscience commune. » a précisé Didier Gamerdinger.