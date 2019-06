Dès demain, le retour du Forum retraite

Demain et mercredi 26 juin, au Palais de l’Europe de Menton, aura lieu, comme chaque année, le Forum retraite. Depuis plus de dix ans, il est organisé par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la cité du citron, en partenariat avec la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT Sud-est).

Cette année, d’autres caisses seront présentes, comme la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est le régime spécial de la sécurité sociale. Elle est chargée de l’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Il y aura aussi l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Ce forum est une occasion pour tous, retraités, futurs retraités (surtout si vous êtes nés entre 1957 et 1962) et même travailleurs, d’en savoir plus sur l’ensemble des caisses de retraite des salariés et des travailleurs indépendants.

Des interventions variées

Les Centres d’information de conseil et d’accueil des salariés (CICAS) informeront les salariés de leurs droits à la retraite. Ils accompagneront les futurs pensionnés lors de leur demande de retraite Agirc, Arrco et Ircantec.

Malakoff Médéric Humanis assurera une mission de conseils pour les allocataires. Ce groupe propose des prestations en retraite complémentaire, et mène une mission d’intérêt général pour le compte de l’Agirc-Arrco.

Seront également présents, l’Association monégasque de retraites par répartition (AMRR), l’Association générale de retraite par répartition (AG2R), les Caisses sociales de Monaco (CSM) et l’Istituto Nazionale Assistenza Sociale (INAS). Puisqu’il ne faut pas oublier le caractère transfrontalier du territoire mentonnais.

Des assistantes sociales du CCAS seront présentes, afin d’aider les intéressés dans diverses démarches.

Age de liquidation, durée de cotisation, niveau de pensions...

Enfin, l’IRCANTEC donnera des conférences pour présenter son programme d’intervention sur la retraite.

Pour terminer, l’association locale « Menton plus », ainsi que d’autres partenaires associatifs mentonnais proposeront, aux plus curieux, des idées de loisirs.