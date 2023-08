Des cas de virus du Nil occidental détectés dans les Alpes-Maritimes et le Var: faut-il s'inquiéter?

Fièvre brutale, éruption cutanée, douleurs musculaires, maux de tête, troubles du comportement... Les symptômes du virus du Nil occidental font légèrement froid dans le dos et alors que la Covid-19 fait un petit retour en cette fin d'été, on se demande s'il ne va pas falloir slalomer entre ces deux virus, à la rentrée.

En début de semaine, l'ARS PACA indiquait que des cas de virus du Nil occidental avaient été détectés dans la région: deux cas ont été découverts à Antibes, un autre à Cannes et dans le Var, un cas a été diagnostiqué à Toulon. Du côté des Bouches-du-Rhône, deux cas ont été recensés à Gardanne.

En tout, ce sont donc six cas qui ont été comptabilisés, mais pour autant, faut-il s'inquiéter?

Plus on cherche, plus on trouve

En réalité, pas vraiment. A l'instar de la surveillance du Covid, plus on cherche, plus on trouve, fait savoir l'ARS.

Les médecins ont été sensibilisés et de fait, la surveillance des cas possibles est plus large qu'auparavant. Au moindre symptôme évocateur, des analyses sont faites.

L'état de santé des personnes infectées n'inspire pas d'inquiétude

Le virus est suspecté de circuler activement mais certaines mesures ont été prises comme la démoustication, ou encore la communication auprès des médecins. Pour l'heure, l'état de santé des personnes infectées n'inspire pas d'inquiétudes.

Selon l'agence sanitaire, Santé Publique France, plusieurs cas ont été détectés dans d'autres régions de France. Une "surprise" pour les autorités sanitaires car "jusqu'à présent en France, les infections humaines à virus du Nil Occidental n'ont été retrouvées que dans le pourtour méditerranéen, dans les régions Paca et Occitanie". En région PACA, les cas de virus du Nil occidental n'avaient plus été vus depuis 2018-2019.

Découvert en Ouganda en 1937, ce virus est transporté par les oiseaux et transmis aux humains par les moustiques. Le virus du Nil Occidental provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître.

Il est présent en Afrique, Asie, Australie et en Europe sur le pourtour méditerranéen. Selon Santé Publique France, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe depuis 2010, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-bas en 2019 et 2020.