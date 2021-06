Des autotests Covid gratuits pour les étudiants

Huit étudiants, de diverses formations, ont été recrutés et formés à la prévention des gestes barrières et à la vaccination. Ils distribuent des autotests Covid sur les campus universitaires, du cœur de Nice jusqu’à Sophia Antipolis. Parmi eux, Lucas en 3e année de biologie: "Cette action est en lien avec mes études et c’est une très bonne expérience. Les étudiants ont beaucoup été impactés par la pandémie. Si à notre échelle on peut permettre à tous de retrouver le présentiel à la rentrée, c’est tout ce qu’on souhaite."

Coraline Carbonell représentante de l’Université explique la visée de cette action: "L’idée c’est d’ancrer – chez les étudiants et le personnel – un réflexe de test régulier. Grâce à cette routine, on pourra prétendre à une rentrée en présentiel et dans de bonnes conditions. C’est important qu’ils se testent même s’ils sont vaccinés ou qu’ils n’ont pas de symptômes, pour casser la chaîne de contamination."

3.000 autotests distribués

Environ 3.000 autotests ont déjà été distribués. Et, à l’approche de l’été, l’action semble quelque peu s’essouffler. "On distribuait 200 autotests par jour au début, là c’est plus calme", précise Zineb, une étudiante médiatrice. Alors, le cœur de cible évolue: les enseignants et le personnel administratif sont aussi concernés. "Le dialogue se fait beaucoup plus facilement quand ce sont des étudiants qui nous expliquent. Ils sont formés donc ils peuvent répondre à nos questions sur le vaccin!", commente un enseignant.

Les jeunes médiateurs continuent leur prévention jusqu’au 30 juin.

Le dispositif pourrait être reconduit en septembre: "Tout dépend de l’évolution de la situation sanitaire, on ne s’interdit pas de recommencer", renseigne Coraline Carbonell.