Déconfinements, rentrées, réouverture des restaurants... Notre calendrier des grandes dates à venir

4 mai

Début du déconfinement à Monaco.

L'activité recommence progressivement, avec notamment la circulation libre sur le territoire sans justification, la réouverture des administrations, commerces, lieux de culte, salons de coiffure, lieux de soins et de la vente à emporter.

Une quinzaine de pays de l'Europe assouplissent leurs mesures de confinement ce lundi, dont l'Italie qui instaure un régime de semi-liberté surveillée.

7 mai

Les départements français obtiennent leur catégorie définitive pour le 11 mai: vert (circulation limitée du virus du Covid-19) ou rouge (circulation élevée du virus).

Les modalités de sortie du déconfinement seront ajustées en fonction de la couleur attribuée.

Les Alpes-Maritimes et le Var étaient toujours en vert ce dimanche 3 mai.

11 mai

Début du déconfinement en France.

Les commerces (hors bars, cafés et restaurants) peuvent rouvrir dans le respect des règles sanitaires et en fonction de la couleur attribuée au département, ainsi que les coiffeurs, instituts de beauté, médiathèques, bibliothèques, petits musées, parcs, jardins et cimetières.

Vous pouvez à nouveau circuler dans l'espace public sans attestation, en respectant les gestes barrières. Les masques deviennent obligatoires dans les transports en commun.

Jour de rentrée pour les crèches, maternelles et écoles élémentaires, dans la limite de 15 élèves par classe et de 10 bébés par groupe.

18 mai

Au tour des collégiens de reprendre les cours, en commençant par les 6e et 5e, avec une limite de 15 élèves par classe. Les masques sont obligatoires.

Fin mai

Le gouvernement se réunit fin mai pour statuer sur de nombreuses mesures:

- définir une date de rentrée début juin pour les lycéens;

- autoriser ou reporter la réouverture des bars, cafés, restaurants, cinémas, théâtres, grands musées, plages, lacs, salles de sports, salles des fêtes, salles polyvalentes, colonies de vacances, lieux de cultes, cérémonies funéraires;

- autoriser ou reporter la réouverture des centres commerciaux de plus de 40.000m² (sont concernés Cap 3000, Polygone Riviera ou L'Avenue 83).

- autoriser ou reporter la tenue des mariages;

- conserver ou modifier les mesures sur les rassemblements limités à 10 personnes, les déplacements limités à 100 kilomètres (outre motifs familiaux, professionnels ou impériaux), les transports inter-régionaux et les vols.

2 juin

Début de la deuxième phase de déconfinement.

31 août

Interdiction levée pour les événements de plus de 5.000 personnes.