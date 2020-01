De la philosophie à la médecine : des conférences pour vivre mieux

MC5 Communication organise une après-midi de conférences et discussions autour du thème « Vivre mieux ». Les rencontres auront lieu samedi 11 janvier, de 14 h 30 à 18 h 30, au salon Atlantique du Meridien beach plaza. Préventions, esthétique, santé et nutrition, philosophie de vie, psychologie, seront autant d’aspects abordés.

Au programme

Quelles solutions thérapeutiques contre le vieillissement ? Préventions, santé et esthétique, avec les docteurs Philippe Kestemont, spécialiste de la chirurgie du visage et Vincent Renaud, pour la santé naturelle et la micronutrition.

Sagesse de vivre, résoudre ses problèmes, pour un quotidien plus constructif et serein avec la psychologue clinicienne, Francine-Hélène Samak et la philosophe essayiste Laurence Vanin.

Nutrition, alimentation saine et idéale pour maintenir une bonne santé. Renforcer ses défenses immunitaires par des moyens naturels, innovants et efficaces. La peau est un organe complexe qui reflète la santé. Avec : la nutritionniste Virginie Parée et la dermatologue Linda Fouque.

Les innovations qui font du bien : Bioptron la lumière polarisée, pour la régénération des tissus.

Voir mieux, se sentir mieux, la révolution en optique avec le Docteur Sara Valencia-Garcia.

En marge des conférences, la nutritionniste Virginie Parée et la philosophe Laurence Vanin avec la psychologue Hélène Samak dédicaceront leurs derniers livres.

Les conférences et les débats seront animées par Laurence Genevet, Directeur d’Epi communication Monaco, Chloé Viac, directeur de MC.5 communication.

Une partie des bénéfices seront reversées, au Lions Club de Monaco en faveur de leurs œuvres caritatives.