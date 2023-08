De la mozzarella vendue chez Carrefour rappelée dans toute la France

Si vous avez de la mozzarella achetée chez Carrefour dans votre frigo, ne la mangez pas tout de suite, vérifiez d'abord l'étiquette. Elle pourrait vous rendre malade.

Les autorités sanitaires ont émis ce jeudi 17 août un rappel dans toute la France, à propos de cette spécialité italienne, vendue dans tous les magasins Carrefour de France.

En effet, elles suspectent la présence de Listéria, agent responsable de la listériose. Le produit concerné est la Mozzarella Di Bufala Campana AOP Mini - Carrefour Extra - Pot de 120g.

Rapportez le produit

Dans le détail, c'est le Lot L199 qui est concerné. Il a une date limite de consommation au 17 août. Si vous avez ce produit chez vous, ne le consommez pas et rapportez le au magasin Carrefour le plus proche de chez vous.

Si vous en avez consommé, surveillez votre état de santé, notamment si vous avez de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures. Les personnes qui ressentent ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant, en lui signalant que vous avez mangé ce produit.

"Des formes graves, avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte, peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes, ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines", indiquent les autorités sanitaires.