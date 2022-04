De Cannes à La Ciotat à vélo, le défi de Ludovic Clavaud pour faire connaître la sclérose en plaque

De Cannes dimanche à La Ciotat le 21 avril, Ludovic Clavaud s’est lancé un défi comme il le fait chaque année depuis 2017. Âgé de 32 ans, l’habitant d’Annecy (Haute-Savoie) est touché par la sclérose en plaques, comme 130.000 personnes en France. Un nombre en augmentation, qui concerne aux trois quarts les femmes et plutôt la tranche d’âge 25-32 ans.

C’est à 27 ans que le webmaster est diagnostiqué. Depuis, il s’est engagé dans l’association SEP’Avenir comme référent régional en Rhône-Alpes et trésorier national.

En cette période de vacances, il a choisi le Sud-Est pour conjuguer effort sportif et transmission. "Dès l’annonce de ma maladie, j’ai décidé d’aller de l’avant, faire découvrir la sclérose en plaques et promouvoir l’activité physique et sportive pour se maintenir en forme", explique le trentenaire qui parcourt ainsi en moyenne une cinquantaine de kilomètres sur son tricycle couché (impossible, faute d’équilibre, d’utiliser un autre équipement).

"Ça ne m’empêche pas de vivre"

L’antenne départementale de la structure, représentée par Véronique Roquet (Ligue Sclérose 83), a parfaitement préparé le passage en amont.

Ainsi, le club de motos Widows Sons se charge de l’ouverture des routes. Au départ de Fréjus mardi, les cyclistes de l’ASMC (Amicale de Sainte-Maxime) étaient présents jusqu’à l’entrée de Saint-Tropez. Le club de triathlon maximois Ose 3 s’est lui aussi associé au rendez-vous. Le trinôme (Ludovic Clavaud est accompagné par sa conjointe et un ami) a fait une halte déjeuner sur le port et a pu rencontrer le maire Sylvie Siri et la députée Sereine Mauborgne, avant de repartir en début d’après-midi pour Cavalaire, ville étape, au terme de 60 km. Direction ce mercredi Le Pradet.

L’initiative a deux aspects : le sport et l’associatif. "On parle de la maladie et de SEP’Avenir, notamment par la conférence qui a eu lieu lundi avec le docteur Romero, neurologue, à la maison des associations de Saint-Raphaël." Un cours payant de zumba à la Base nature de Fréjus a en outre permis de récolter des fonds pour SEP’Avenir.

"Il faut se faire plaisir"

Le jeune homme peut aussi compter sur le soutien des différentes villes traversées. «"’ai choisi cette région parce qu’elle est plus plate que chez moi et que la chaleur fait partie des éléments déclencheurs de poussées dans la maladie." Si la recherche se poursuit et qu’il existe des traitements de fond pour faire face aux conséquences, il n’y a pas encore de guérison possible.

Pour le Savoyard, tout a commencé par une paralysie du côté gauche et une névrite optique sur l’un des deux yeux. "J’ai appris à vivre avec les séquelles et les symptômes résiduels. ça ne m’empêche pas de vivre, c’est de l’adaptation. Je profite de la vie de tous les jours en expliquant qu’il faut se faire plaisir. C’est une maladie aux mille visages, on arrive à la déceler plus rapidement, même si on n’en connaît pas l’origine."