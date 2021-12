Dans quels pays d'Europe le pass vaccinal a-t-il déjà remplacé le pass sanitaire?

Une mesure déjà prise par la Suède dans le cadre des rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. En République tchèque, c'est encore plus strict. Les tests PCR ou antigéniques ne sont plus reconnus pour entrer dans les commerces, restaurants, hôtels, musées ou événements sportifs. Idem à Malte, en Autriche, en Lettonie et en Estonie.

Au Royaume-Uni, l'un des pays où le virus est particulièrement actif et notamment son variant Omicron (plus de 93.000 cas recensés en 24 heures vendredi), depuis le 15 décembre, Boris Johnson a lui aussi décidé de la mise en place de ce pass vaccinal pour entrer dans les discothèques, les salles de concert, les festivals en plein air et participer à de grands événements sportifs.

Chez leur voisin écossais et gallois, le pass sanitaire n'existe plus non plus. Le pass vaccinal est même obligatoire pour entrer dans les cinémas et les théâtres. En Irlande, il est déjà mis en place depuis le 26 juillet.

CERTAINS PAYS CUMULENT LES DEUX

Dans d'autres pays, comme en Roumanie, les deux sont utilisés. De 22h à 5h, la vaccination ou la preuve d'une rémission permet d'éviter le couvre-feu. Le reste de la journée, c'est le pass sanitaire qui est demandé à l'entrée des commerces ou dans les lieux culturels.

En Grèce, par exemple, le pass vaccinal est exigé pour accéder aux bars, restaurants, lieux culturels et sportifs. Alors que le pass sanitaire, lui, est nécessaire pour s'asseoir aux terrasses de ces bars et restaurants et entrer dans les commerces essentiels.

Chez nos voisins allemands, ce sont les chefs de région qui décident. Dès que le seuil d'hospitalisation est au-delà de 3 malades pour 100.000 habitants, ils peuvent demander à ce que les non-vaccinés ne puissent plus accéder aux lieux culturels, commerces, salles de sport, hôtels... Et lorsque ce seuil d'hospitalisation dépasse les 6 malades pour 100.000 habitants, les personnes immunisées ont de l'obligation en plus de présenter un test négatif pour entrer dans ces lieux.