Dangerosité, transmission, masques, vaccin... notre vrai/faux sur le coronavirus

1. Le Covid-19 a fait plus de morts que la grippe

FAUX. Du moins à ce stade. En l’état des connaissances, le taux de mortalité paraît bien plus élevé qu’avec la grippe: environ 2%, contre 0,2% pour le coronavirus.

"Mais le dénominateur du nombre de cas est toujours difficile à obtenir", relativise le Dr Elisa Demonchy, médecin-infectiologue à Nice, responsable de l’unité dédiée au coronavirus. Difficile, dès lors, d’établir un ratio précis.

Le nombre de morts, lui, est connu. Et il reste jusqu’ici très loin des ravages de la grippe. Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé recensait plus de 2.700 morts dans le monde, dont 40 hors de Chine.

"On estime qu’il y a plus de 10.000 morts directes par an dues à la grippe en France", rappelle le Dr Demonchy. En Europe, il y en a 60.000 par an, relève l’OMS.

>> LIRE AUSSI. SRAS, peste, ebola, grippe H1N1... le coronavirus est-il plus dangereux que les autres grandes épidémies?

2. Même sans symptôme on peut être contagieux

VRAI. Le corps médical estime à deux jours le temps d’incubation du nouveau coronavirus. On peut donc le transmettre avant que ses symptômes ne se manifestent.

"Mais dans ce cas, on est très peu contagieux. C’est la quantité de virus qui détermine le degré de contagion", tempère le Dr Demonchy. Un patient est potentiellement contagieux durant 14 jours ("particulièrement les 10 premiers"), soit le temps du confinement.

3. Les masques sont utiles pour se protéger

VRAI. Certains masques, du moins. Il s’agit des masques FFP2, dits "masques canard", que porte le personnel soignant pour se protéger. Ce sont ces modèles qui sont dévalisés dans les pharmacies. à distinguer des masques chirurgicaux "qui, eux, visent à protéger les autres", précise le Dr Demonchy.

Ce distingo a son importance. Pour ce médecin, "il n’y a pas de raison de porter un masque dans la rue, hormis pour les malades. Cela n’a pas de sens, puisqu’il n’y a pas d’épidémie en France. En période de grippe, tout le monde ne se met pas à porter des masques canard!"

En revanche, les bons réflexes valent pour le Covid-19 aussi: bien se laver les mains, avec du gel hydroalcoolique si besoin, éternuer dans son coude... "Et on peut éviter de se faire la bise en période virale. D’autant que l’on connaît un petit pic grippal."

4. La proximité d’un cas contaminé est risquée

VRAI. L’infection se transmet par les postillons. Elle suppose donc d’être à proximité immédiate d’une personne infectée, et ce, durant un temps suffisamment long.

"Lors d’une discussion, par exemple. Croiser quelqu’un dans la rue ne suffit pas", remarque le Dr Demonchy. Avec leCovid-19, le risque de contagion est évalué à trois - un malade peut contaminer trois personnes en moyenne -, ce qui est légèrement supérieur à la grippe.

"Mais à titre de comparaison, pour la rougeole, on est à 15!" En outre, 80% des cas sont des formes bénignes.

5. Il vaut mieux aller à l’hôpital que téléphoner

FAUX. En cas de symptômes (toux, fièvre...) et de doute, le premier réflexe est d’appeler le 15. Le médecin-régulateur du Samu se charge d’une première évaluation, avant toute prise de rendez-vous physique.

"Le but n’est pas de se déplacer et de rencontrer d’autres personnes, justifie le Dr Demonchy. Si cela semble grave, les personnes sont prises en priorité. Sinon, elles sont régulées par le médecin."

>> LIRE AUSSI. Coronavirus: des premiers symptômes à l'hospitalisation, le parcours d'un patient au CHU de Nice en cinq étapes

6. Les seniors sont plus vulnérables que les enfants

VRAI. Comme pour la grippe, les personnes âgées sont les premières victimes du Covid-19. Logique: "L’âge et les comorbidités" les rendent plus vulnérables.

A contrario, les enfants ne figurent pas parmi les victimes recensées en Chine. "On a du mal à imaginer que les enfants y échappent, s’interroge le Dr Demonchy. Même si la grippe d’enfant est rarement grave."

7. Il n’existe à ce jour ni vaccin ni traitement

VRAI ET FAUX. "Le vaccin contre le nouveau coronavirus n’est pour l’instant pas disponible", constate le Dr Demonchy. Malgré les efforts déployés en ce sens, il ne faudra pas l’espérer avant plusieurs mois.

Côté traitement, l’Institut hospitalier universitaire de Marseille songe à utiliser la chloroquine, médicament utilisé pour traiter le paludisme. "Une piste intéressante, estime le Dr Demonchy. Les tests in vitro ainsi que les premières études chinoises sur les patients sembleraient favorables. Néanmoins, il faut d’autres évaluations cliniques afin de pouvoir se prononcer."

En attendant, restent "des mesures symptomatiques", destinées à soigner les effets du virus: paracétamol, vitamines... Au final, l’immense majorité des patients guérit de la maladie.

>> LIRE AUSSI. Unité dédiée, hospitalisations, analyses... Comment le CHU de Nice s'organise face à la menace du coronavirus