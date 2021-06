Covid: Olivier Véran menace à nouveau de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants

Invité de la matinale de France Info ce matin du mardi 29 juin, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué le variant Delta: "Pour l'instant, le taux d'incidence continue de baisser, on est à 18, soit 20 à 30 fois moins que lors du pic", a d'abord expliqué le ministre sur France Info.

Le ministre de la Santé a également de nouveau menacé mardi de rendre "obligatoire" pour les soignants la vaccination contre le Covid-19 en septembre, si le "travail de conviction" n'a pas été suffisant pendant l'été.

"Je ne peux pas prendre le risque d'avoir des vagues de Covid dans les Ehpad, d'être obligé de les refermer, d'être obligé de dire à des centaines de milliers de personnes âgées, qui n'ont rien demandé, qu'elles ne peuvent plus voir leurs familles, qu'elles ne peuvent plus sortir, et compter les malades et les victimes dans les Ehpad parce qu'il y aurait une peur qui n'aurait pas pu être combattue et vaincue", a-t-il dit.

Rappelant la nécessité de passer par la loi si la vaccination des soignants devait devenir obligatoire, il a affirmé: "On a donné la date de septembre, on se donne l'été pour que tout le monde ait eu le temps de faire son choix, après quoi, si la vaccination est insuffisante, nous irons vers une vaccination obligatoire."

Le ministre a ensuite cité l'obligation vaccinale contre l'hépatite B pour travailler à l'hôpital ou encore celle contre la fièvre jaune pour se rendre en Guyane.

quid du variant delta?

"Le variant représente environ 20% des nouveaux diagnostics, a confirmé le ministre de la Santé, mais en pourcentage, pas en valeur absolue, puisqu'il y a une baisse du nombre de cas", a-t-il poursuivi, en rappelant que Delta (anciennement appelé variant indien) est "plus contagieux et devient progressivement dominant".

Olivier Véran a souligné que ce variant devenait majoritaire, voire dominant, dans beaucoup de pays, comme au Royaume Uni, en Russie, en Australie ou à Singapour.

Pour le ministre, il "ne faut pas baisser les bras", car ce variant "a plutôt tendance à décliner y compris dans les Landes". Dans ce département, où il est apparu en premier en France, le gouvernement a mené "un plan d'action très fort, de contact tracing (recherche des cas contacts, ndlr), de vaccination massive, et le taux d'incidence a baissé de 10% en quelques jours".

"pas de formes graves si vous êtes vacciné"

En cas de quatrième vague à l'automne, le ministre a estimé qu'elle serait sans doute "différente" des précédentes à l'image de ce qu'il se passe au Royaume-Uni, car "la logique voudrait que si vous êtes vaccinés, vous pourrez être contaminé mais ne ferez pas de formes graves".

Idéalement, le gouvernement vise "zéro impact sanitaire, social et éducatif" pour une quatrième vague puisqu'"avec le vaccin, on a 94/95% de réduction des hospitalisations et formes sévères" et une baisse des formes asymptomatiques.