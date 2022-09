Covid: l'OMS recommande de ne plus utiliser deux traitements par anticorps

Les experts de l'OMS "recommandent fortement" de ne pas utiliser le Xevudy - basé sur la molécule sotrovimab - et le Ronapreve - basé sur la combinaison casirivimab-imdevimab -, dans la dernière version de leur guide des traitements anti-Covid, publié dans la nuit de jeudi à vendredi dans le British Medical Journal.

Le Xevudy, développé par les laboratoires GSK et Vir, et le Ronapreve, développé par Regeneron, sont deux traitements par anticorps de synthèse contre le Covid.

L'arrivée du variant a remis en cause l'intérêt de ces traitements

Jusqu'alors, l'OMS recommandait, avec prudence, leur usage chez les patients atteints d'une forme légère de la maladie, mais à risque d'évolution vers une forme plus grave, en raison de leur âge, de leur poids ou d'autres facteurs.

Toutefois, l'arrivée du variant Omicron fin 2021 a remis en cause l'intérêt de ces traitements et les experts de l'OMS, sur la base de plusieurs études in vitro, estiment désormais qu'ils sont probablement inefficaces face aux souches en circulation.

Les experts ont, parallèlement, actualisé des recommandations sur d'autres traitements, notamment le remdesivir du laboratoire Gilead.

Un intérêt "modeste", un degré de certitude "modéré"

Ce traitement, dont l'OMS ne recommandait jusqu'alors l'usage qu'en cas de forme légère du Covid, peut, au regard de nouvelles études, être envisagé dans certains cas graves, selon les experts.

Toutefois, dans les cas les plus graves, dits "critiques", les études ne témoignent pas d'un bénéfice du remdesivir. Les experts déconseillent donc son usage dans ces cas-ci.

Même dans les cas où il peut être utilisé, ce traitement n'a qu'un intérêt "modeste" avec un degré de certitude qui n'est que "modéré", préviennent toutefois les experts.