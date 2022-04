Covid-19: un variant émerge en France, trois cas détectés en Paca

Dans un premier temps, on l'appelait "Deltacron" car il est une recombinaison des variants Delta et Omicron. L'OMS a officialisé son nom le mois dernier: ce sera XD.

Ce variant est né en France au cœur de l'hiver, au plus fort de l'épidémie: des malades avaient alors été contaminés par les deux variants à la fois, alors qu'Omicron était en train de supplanter Delta.

Suivi depuis le début de l’année 2002, il est sous surveillance renforcée dans l’Hexagone depuis le 16 février.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, dévoilés la semaine dernière, il est présent dans huit des treize régions de métropole.

Trois cas décelés en Paca

Au 15 avril, 77 cas de variant XD avaient été investigués par les services de Santé publique France. Parmi eux, 54 cas confirmés et 23 cas suspects, liés à un cas confirmé mais non séquencés.

Un nombre (très) marginal qui laisse présager que ce variant ne devrait pas se propager et remplacer le sous-lignage BA.2 d’Omicron, qui représente la quasi-totalité des cas.

L’âge médian des patients infectés par XD est de 37 ans; le plus jeune a 4 ans et le plus âgé, 86 ans.

Parmi ces cas, trois ont été identifiés en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La ville ou le département de détection ne figurent pas dans les précisions apportées par l’Agence nationale de santé.

Les deux régions les plus touchées par XD sont la Normandie et les Hauts-de-France. D’autres cas ont été rapportés en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Île-de-France et Occitanie.

Pas de virulence particulière

Parmi les cas investigués, "seuls quatre étaient asymptomatiques", précise Santé publique France. Mais les symptômes relativement modérés: "aucune admission en soins critiques et aucun décès n’ont été rapportés", une donnée à prendre cependant avec précaution en raison du manque de recul sur les cas.

"Les signes cliniques les plus fréquents étaient asthénie/fatigue (58%), céphalées (56%), fièvre (46%), toux (42%) et maux de gorge (38%). La différence principale avec les cas d’infections par Omicron investigués précédemment était le taux plus élevé d’agueusie [perte du goût] et d’anosmie [perte de l’odorat]", indique encore Santé publique France, qui relativise ces données par le faible nombre de cas étudiés.