Covid-19: un variant à Monaco? Un patient à l’origine de 16 cas à lui tout seul

Le plafond de verre vaccinal pas encore atteint

Le plafond de verre vaccinal, c’est cette date où la majeure partie de la population volontaire à la vaccination contre la Covid-19 aura reçu ses doses. Qu’en est-il en Principauté? "C’est trop tôt pour dire que nous avons fini de vacciner toutes les personnes qui le souhaitent. Nous avons les doses pour les vacciner et nous sommes à l’écoute de celles et ceux qui désireraient bénéficier du vaccin", estime Didier Gamerdinger. "Il y a toujours des demandes qui nous parviennent, y compris sur les groupes ouverts depuis longtemps, comme sur les “75 ans et plus". Certains ont préféré attendre avant de se faire vacciner. »

Depuis jeudi, Monaco a ouvert la vaccination aux plus de 12 ans. "Il n’y a pas, pour l’instant, d’indication vaccinale sur les moins de 12 ans."

Du côté des salariés, une campagne ciblée "a commencé" sur des "groupes spécifiques". "Nous avons vacciné la Sûreté publique, les assistantes maternelles des crèches. Nous avons lancé un processus pour vacciner les assistantes et assistants des personnes âgées à domicile…"