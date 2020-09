Covid-19: un foyer à Polytech Nice Sophia, des étudiants testés positifs

Cinq étudiants d’une même promo ont été testés positifs à la Covid-19. Des élèves de Polytech Nice Sophia, l’école polytechnique universitaire.

"soirées festives"

Chaque étudiant de l’Université Côte d’Azur avait été destinataire d’un mail, mercredi en début d’après-midi.

Le président indiquait: "Sur certains de nos sites, à la suite de soirées festives rassemblant des dizaines d’entre vous sans que soient respectées les précautions sanitaires, les cas de contamination au Covid-19 approchent des seuils fixés par l’ARS pour caractériser un cluster."

La présidence de l’UCA, félicitant au préalable ses étudiants: "Nous tenons à vous remercier car les règles imposées par la situation sanitaire sont majoritairement respectées. Pour vous comme pour nous, le port systématique du masque, le respect des gestes barrières et, dans la mesure du possible, la distanciation sociale sont autant de contraintes complexes à mettre en œuvre. Elles sont néanmoins essentielles si nous voulons, et nous le souhaitons tous, pouvoir maintenir le plus possible un accueil en présentiel sur nos campus. Cependant si des ajustements sont nécessaires, ils seront mis en œuvre très rapidement."

ajustements sont attendus

Et des ajustements sont attendus, vraisemblablement dès la semaine prochaine, sur le Campus Trotabas, un campus sous tension. Certains étudiants en Droit devraient, comme c’est déjà le cas sur le campus Valrose, n’assister aux cours en présentiel qu’une semaine sur deux.

"Nous avons été informés que pour les deuxième et troisième années, les promos seraient scindées en deux groupes, afin que les salles soient moins pleines", témoigne Lætitia, étudiante en Droit. "Notre doyen craint que l’on en arrive à tous les cours en distanciel, car il a peur que les étudiants décrochent", révèle encore cette étudiante.

Une source interne à l’UCA insiste: "Ce n’est pas dans les amphis où tout le protocole est respecté que les élèves attrapent le virus, mais dans le cadre privé, ou bien au travail, ou encore, lors de soirées".

D’ailleurs, une soirée intercampus est prévue le 17 septembre. "Pour l’instant, elle n’est pas annulée, précise un étudiant, et on trouve ça plutôt incroyable".