Covid-19: un décès et 69 cas positifs ce jeudi en Principauté, triste record depuis le début de la pandémie

Et malheureusement un décès, celui d’une personne résidente de 77 ans testée positive au virus. Depuis le début de la crise sanitaire, 38 personnes sont décédées après avoir été contaminées par la Covid-19.

25 personnes traitées au CHPG

Ce jeudi soir, 25 personnes sont prises en charge au CHPG: 21 personnes, dont 6 résidentes, sont hospitalisées. Quatre autres patients, non- résidents, sont soignés en réanimation. Et 294 personnes sont accompagnées par le Centre de suivi à domicile.

Depuis le début de la pandémie, le bilan sanitaire de la Principauté s’élève donc à 4606 personnes touchées par le coronavirus. Ce soir, le gouvernement princier rappelle "l’importance de se faire vacciner contre la Covid-19. A ce jour, le vaccin est la solution la plus efficace pour se protéger et protéger les autres. La vaccination est gratuitement accessible pour les Monégasques et les résidents".