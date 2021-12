Covid-19: un collectif de médecins azuréens appelle à rendre obligatoire la vaccination des adultes, une première en France

C'est une première en France. Un collectif de "médecins de terrain", issus des hôpitaux publics comme des cliniques privés, appelle les pouvoirs publics à rendre la vaccination obligatoire chez les adultes. "Nous sommes très inquiets pour la suite", résume le Dr Jérôme Barrière, à l'initiative d'une tribune signée par l'ensemble des représentants des médecins des hôpitaux azuréens. Rencontre.

90% de la population éligible à la vaccination (plus de 12 ans) a reçu au moins une dose. Pourquoi l'obligation dans ce contexte?

C'est effectivement un taux énorme. Il reste néanmoins 5 millions d'adultes non vaccinés. Leur risque d'être hospitalisés pour une forme grave et bien plus élevé que pour les non vaccinés. Et on les retrouve aujourd'hui très majoritaires parmi les patients en soins critiques, avec un âge médian de 60 ans. Je pense que tout le monde l'a compris aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une grippe. Si c'était le cas, on n'inciterait pas à l'obligation.

"Les systèmes de soins sont à nouveau proches de la saturation"

Beaucoup de non vaccinés parmi les personnes hospitalisées, certes. Mais on n'est pas encore aux chiffres de la 4e vague.

Oui, mais les systèmes de soins sont à nouveau proches de la saturation. Il faut voir les conditions de travail dans les unités de soins Covid. On déplore de nombreuses démissions de professionnels de santé, médecins, infirmières... Beaucoup de postes ne sont pas pourvus.

Les tensions en personnels sont antérieurs à l'épidémie.

Certes, mais de vague en vague, la charge en soins devient de plus en plus difficile à supporter. Nous nous retrouvons à nouveau dans la nécessité de déprogrammer, au détriment de la population qui souffre d'autres pathologies que la Covid. A titre d'exemple, dans notre établissement, on va réserver un étage entier aux malades de la Covid. Comment fait-on pour hospitaliser des malades du cancer ou d'autres maladies infectieuses? On se souvient des effets dévastateurs de la déprogrammation massive lors de la 1ere vague.

"Si tout le monde était vacciné, on serait en capacité de gérer l'afflux de malades"

Il reste que le vaccin n'est pas un rempart absolu contre les formes graves, en témoigne la présence de vaccinés parmi les personnes hospitalisées.

Le vaccin ne protège pas à 100%, on le sait. Mais si tout le monde était vacciné, on serait en capacité de gérer l'afflux de malades. Je voudrais par ailleurs préciser que l'écrasante majorité de malades vaccinés hospitalisés souffrent d'immunodépression. Le vaccin n'est pas suffisamment efficace chez eux et c'est une source de préoccupation majeure pour nous.

Omicron arrive en France. Or, on sait que les vaccins actuels sont moins efficaces contre ce variant. Est-ce le bon moment pour inciter à l'obligation vaccinale avec des vaccins dirigés contre les souches originelles?

Justement, c'est parce que les vaccins seront probablement moins efficaces, et que cette vague sera plus haute, qu'il est essentiel de vacciner avec trois doses. Sinon, le nombre important de malades risque de faire déborder l'hôpital.

"Le vaccin est nécessaire, mais pas suffisant"

Certains vous objecteront que tout ça, finalement ne sert qu'à protéger l'hôpital et pallier la fermeture des lits.

C'est toujours le même argument qu'on entend: c'est à cause de la fermeture des lits qu'on en est arrivé là. Plusieurs réponses : ouvrir des lits, alors que l'on manque cruellement de soignants n'est pas une solution. Par ailleurs, pas de vaccin, c'est mathématiquement plus de patients à l'hôpital et on arriverait à saturation, même si le nombre de lits était plus important. Soyons raisonnable, nous disposons d'une solution simple, le vaccin, avec une balance bénéfice risque très nettement favorable, alors appelons l'Etat à prendre ses responsabilités et rendre le vaccin obligatoire. Cela permettra de se protéger de la vague actuelle et surtout de la suivante.

Vous dénoncez aussi dans cette tribune, l'inertie des pouvoirs publics concernant le traitement de l'air.

Oui, nous les invitons aussi à prendre d'urgence des mesures incitatives de traitement de l'air de tous les lieux accueillant du public: écoles, cinémas, entreprises... Le vaccin est nécessaire, mais pas suffisant. Si ce type de mesures n'est pas appliqué, nous resterons encore très longtemps, les esclaves de nouveaux variants.