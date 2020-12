Covid-19: tout ce qu'il faut savoir sur le dépistage massif à Beausoleil qui débute dès ce lundi

Une salle des fêtes transformée en centre de dépistage. Drôle d’époque. Malgré de fraîches températures extérieures, la pièce demeure ouverte aux quatre vents. Histoire d’aérer et de ne pas donner une chance au coronavirus de faire son nid.

Ce vendredi, au 66, avenue Maréchal-Foch, la ville de Beausoleil a ouvert son propre centre de dépistage par tests antigéniques.

En tout, 5.500 unités garnissent désormais le stock communal, lequel pourrait évoluer en fonction de la demande.

"Ce dépistage de masse va nous permettre d’évaluer de manière précise l’état de la population, confie Gérard Spinelli, maire de Beausoleil. Notre politique, c’est le risque zéro. On a annulé toutes les manifestations. Si on se rend compte que la population est peu touchée, et c’est l’impression qu’on a, on reprendra un certain nombre de manifestations."

Le projet – porté en interne par Carine Lucchini, soutenu par la Communauté professionnelle territoriale de santé et validé par l’Agence régionale de santé – a reçu l’adhésion favorable de dix professionnels de santé de Beausoleil.

Ainsi, dans les huit boxes disséminés çà et là dans la pièce, les quatre médecins et six infirmiers ont effectué moult prélèvements nasopharyngés à l’aide d’un écouvillon. "Si des professionnels de santé veulent venir compléter le projet, on sera ravi de les accueillir", en profite Carine Lucchini.

Des employés communaux et tous les pensionnaires de la maison de retraite des Moneghetti sont passés entre leurs mains expertes et formées à ce geste, on le sait un brin désagréable.

Un rodage avant l’ouverture, ce lundi, au grand public. Voici ce qu’il faut savoir sur ce centre de dépistage ouvert jusqu’au 31 décembre inclus.