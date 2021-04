Covid-19: restaurants, bars, salles de sport, commerces... Voici les nouvelles mesures applicables dès lundi à Monaco

Dès lundi, il sera à nouveau possible de prendre un café dans un bar le matin. Mais attention, l'autorisation délivrée à ces établissements n'est valable que pour le petit-déjeuner.

"Les bars servant en matinée peuvent assurer un service entre 6h et 11h. Leur accès est réservé aux résidents, aux salariés et aux clients d’hôtels. Les tablées doivent être limitée à 6 convives, il doit y avoir un espace de 1,5 mètre entre les tables", précise le gouvernement.

plage horaire étendue dans les restaurants le soir

La règle ne change pas dans les restaurants le midi. Leur accès est toujours réservé aux résidents, aux salariés et scolaires de la Principauté et aux clients d’hôtels.

La réservation est obligatoire, le nombre de convives est limité à 6 par table, et le service ne peut avoir lieu qu’entre 11h et 15h.

Le soir, seuls les résidents et clients d’hôtels peuvent aller dîner (pas les salariés donc), et ils pourront le faire un peu plus tard qu'actuellement.

"Le service jusqu’ici assuré entre 19h et 21h30 sera prolongé jusqu’à 22h avec un retour à domicile à 22h15 pour les clients", détaille le gouvernement.

Autant de mesures applicables pour les deux semaines à venir.

un peu plus de clients autorisés dans les commerces