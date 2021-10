Covid-19: pourquoi le centre de vaccination de Roquebrune-Cap-Martin ferme ses portes ce vendredi

Après avoir fonctionné six mois et vacciné plus de 30.000 personnes contre le Covid-19, le centre roquebrunois ferme ses portes. Faute de clients. Menton et les vallées maintiennent.

Une page se tourne au stade Décazes. Six mois après son ouverture, et plus de 30 000 administrations, le centre de vaccination de Roquebrune-Cap-Martin ferme ses portes ce vendredi soir. "Menton n’a plus besoin de renfort", explique la directrice du Centre communal d’action sociale (CCAS).

"Début juillet, il y a eu une baisse significative de la vaccination Covid, relate Najoua Hurcet. On comptait fermer le centre en août, avec l’accord de l’ARS [Agence régionale de santé, ndlr]. Mais avec l’annonce du pass sanitaire, les demandes ont grimpé en flèche. Et on a décidé de rouvrir non-stop du lundi au samedi et d’organiser des nocturnes le mercredi, de 19 à 23 heures, avec la médecine de ville. En août, on avait à peu près 400 personnes par jour."

"Resté ouvert pour les scolaires"

Et puis ça s’est tassé. Il ne restait plus qu’une quarantaine de scolaires à vacciner. "On a fait une campagne pour les collèges de Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin il y a trois semaines. On est restés ouverts cette semaine pour s’assurer qu’ils aient leur deuxième dose."

Quid des troisièmes injections Pfizer pour les plus de 65 ans?

"On a eu un petit pic il y a une quinzaine de jours, environ 30 personnes sont venues pour la troisième dose. Mais ce n’était pas assez pour rester ouvert."

Elle ajoute: "Aujourd’hui le contexte a changé. Les gens ne sont plus obligés d’aller dans les centres pour se faire vacciner. Les personnes âgées préfèrent aller chez leur médecin traitant."

Et tous les volontaires ou personnels soignants qui devaient se faire vacciner l’ont fait. Il n’y a plus la même pression qu’il y a six mois. Le centre de vaccination de Menton Plus, aux Sablettes, est donc en capacité de gérer les rendez-vous.

"C’était compliqué"

La fermeture du centre permettra au CCAS et aux sapeurs pompiers du SDIS 06 de retourner à leurs missions premières.

"On avait ouvert ce centre en partenariat avec les sapeurs pompiers des Alpes-Maritimes. C’était compliqué pour eux comme pour nous de mobiliser du monde."

La directrice du CCAS de Roquebrune ne cache pas son soulagement de libérer la salle polyvalente du stade Décazes. Et de la rendre aux scolaires et associations sportives. Mais Najoua Hurcet promet: "Si demain ou dans trois mois on nous demande de rouvrir, on le fera. On est rodés."