Covid-19: où peut-on faire vacciner un enfant de 5-11 ans dans les Alpes-Maritimes?

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement ouverte depuis mercredi 22 décembre. Elle est possible dans environ "350 centres en France", a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Il suffit de l'accord de l'un des deux parents, il faudra qu'un parent soit présent physiquement", a-t-il rappelé.

Mais attention, la vaccination des 5-11 ans n'est pas possible partout. Dans les Alpes-Maritimes, seulement deux vaccinodromes sont autorisés à le faire dans le département: au Palais des expositions à Nice et au Palais des congrès de Grasse.

La vaccination des 5-11 ans est également possible:

- chez un médecin généraliste, chez un pédiatre ou tout autre médecin spécialiste

- chez un infirmier "sur prescription médicale"

- dans certains services de protection maternelle et infantile (PMI)

- dans les services pédiatriques des centres hospitaliers (CH et CHU)

- dans les hôpitaux pédiatriques, établissements spécialisés et centres d’accueil moyens et longs séjours pour enfants.