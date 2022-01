Covid-19: Omicron représente "70 à 80% des contaminations en France", selon Jean Castex

Le variant Omicron continue de se propager en Fance. Selon Jean Castex, il représente "70 à 80% des contaminations en France".

"Cela veut dire que le variant Delta est toujours là. Ce variant, on le connaît bien et aujourd'hui il est plus dangereux qu'Omicron", a précisé le Premier ministre au micro de BFM TV.

Jean Castex est également revenu sur l'adoption du pass vaccinal à l'Assemblée nationale au petit matin du jeudi 6 janvier.

Le Premier ministre a annoncé espérer "une entrée en vigueur du pass vaccinal le 15 janvier".

"Il doit maintenant passer devant le Sénat, on espère qu'ils étudieront le texte au plus vite" a précisé Jean Castex.