Covid-19: Olivier Véran voit "l'adhésion" à la vaccination monter chez les soignants

Cet effort "nous permet de réduire les écarts régionaux constitués au début de la vaccination", a affirmé Benoît Vallet, directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Il a précisé qu'à sa demande, et pour "rattraper le retard sur les Hauts-de-France (...) nous aurons 6.000 doses toutes les semaine à partir de cette semaine", ce qui représente "environ 10% de vaccinations en plus possible chaque semaine".