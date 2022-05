Covid-19: Monaco lève l'obligation du port du masque en intérieur

Le Conseil national salue "une mesure d’assouplissement majeure vers un retour à la vie normale"

Le Conseil national s'est réjoui de l'annonce de la mesure dans un communiqué de presse: "Les élus tiennent à saluer une nouvelle fois les efforts individuels et collectifs consentis depuis 2 ans par les Monégasques, les Résidents et les Salariés. Le Covid-19 est désormais passé à un stade qui n’exige plus le même niveau de mesures sanitaires contraignantes. Bien entendu, chacun devra continuer de faire preuve de responsabilité individuelle et de bon sens.

L’ensemble des familles de Monégasques et de Résidents, les commerçants, les salariés et l’ensemble des acteurs économiques, vont enfin pouvoir retrouver une vie normale et contribuer, sans décalage par rapport aux mesures des pays voisins, à la pleine relance de notre économie".