Covid-19 : Monaco lance une nouvelle campagne de dépistage gratuit dès ce mardi

"Traditionnellement pendant les vacances, on est un peu moins attentif aux gestes barrières. On a vu par le passé qu’au retour de vacances, il y avait des petits rebonds épidémiques. Pour éviter cela, nous proposons ce dépistage gratuit dans notre centre de l’auditorium Rainier-III", a expliqué le conseiller de gouvernement - ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, au micro de Monaco info.

"Le virus circule"

Cette campagne de dépistage, qui s’ouvre du mardi 2 au dimanche 14 novembre, s’adresse à tous les résidents, salariés et jeunes scolarisés dans un établissement du pays. Pour en bénéficier, pas besoin de prescription médicale. Il suffit de se rapprocher du centre d’appels covid-19 au 92 05 55 00 afin de fixer un rendez-vous.

"Nous devons constamment rester mobilisés parce que le virus continue de circuler en Principauté, comme dans le département voisin. Le taux d’incidence(1) en ce moment à Monaco est à 52. Un chiffre significatif si on se souvient qu’au mois de juin dernier nous étions à 10 de taux d’incidence. Le virus circule. Chez nous comme chez nos voisins nos voisins des Alpes Maritimes où le taux d’incidence est à 62", détaille Didier Gamerdinger.

Et de rappeler que la campagne de vaccination est toujours en cours avec, notamment, la possibilité de bénéficier d’une 3e dose pour les plus fragiles : "Grâce au suivi sérologique fait sur des personnes volontaires, nous savons, et c’est conforme à des publications scientifiques réalisées dans d’autres États, c’est qu’avec le temps - et c’est normal - l’efficacité du vaccin fléchit progressivement. Il est donc prudent et judicieux de proposer aux premières personnes vaccinées, qui étaient aussi les plus âgées, de penser à la 3e dose".

1 - Taux d’incidence correspond au nombre de personnes positives ramené sur une base de 100.000 personnes sur la période des 7 jours écoulés