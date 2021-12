Covid-19: Monaco lance une campagne de dépistage sans précédent à la rentrée pour les scolaires et les salariés

Objectif : casser rapidement les chaînes de contamination de la Covid-19 et « repartir sur une bonne base ».

Pour les enfants et les personnels scolaires

« Nous lançons une campagne de tests à grande échelle pour la rentrée, sur la base du volontariat, pour toute la communauté éducative et les scolaires », a précisé Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur.

Quelque 10.000 autotests pour enfants ont été commandés par le gouvernement et seront distribués gratuitement dans les écoles, collèges et lycées. « Il s’agit d’autotests rapides par prélèvement nasal, non invasifs et faciles d’utilisation. Concrètement, il s’agit d’une petite éponge qu’il faut mettre juste à l’entrée des narines. »