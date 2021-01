Covid-19: Monaco ciblée par Pécresse et Estrosi. Peut-on vraiment faire des reproches à la Principauté?

"C'est simple nous sommes frontaliers de l'Italie et de Monaco, avec qui j'ai de bonnes relations mais qui n'appliquent pas nos règles sanitaires. Donc vous avez, à 20 kilomètres de Nice, un Etat dont les commerces et les restaurants sont ouverts et les gens se disent : on va aller prendre du bon temps".

Ce sont les mots de Christian Estrosi à Libération, mercredi 6 janvier 2020.

Même son de cloche sur FranceInfo ce matin, avec Valérie Pécresse (à 16'31 dans le lien) :

" À Nice, ce sont les transferts entre Monaco et Nice qui sont sources de contamination parce qu'à Monaco, les restaurants sont ouverts".

La présidente de la région Île-de-France dénonce un "deux poids, deux mesures".

Des chiffres encore loin derrière ceux des Alpes-Maritimes

Il est vrai que le taux d'incidence est de 339,3 dans les Alpes-Maritimes (contre 284 en Principauté de Monaco). C'est bien plus que la moyenne nationale, qui est de 143,8 pour 100 000 habitants d'après Santé Public France. Sachant que les données de la dernière semaine de décembre sont les seules disponibles pour le moment.

Du côté de Monaco, la situation semble se dégrader depuis quelques jours. ce mercredi, la principauté a annoncé 31 nouveaux cas positifs, soit un total de 978 cas depuis le début de la crise sanitaire. C'est le plus haut chiffre en 24 heures depuis le début de la pandémie. Des chiffres encore loin derrière ceux des Alpes-Maritimes.

Mais revenons un peu en arrière :"80% des non-résidents ayant réservé dans un établissement étaient des Français", a précisé Jean-Jacques Pergant, directeur général des opérations hôtelières à la SBM, sur France 3

Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, beaucoup craignaient un cluster. Raison pour laquelle il fallait une réservation d'hôtel pour accéder à Monaco. Cela n'a pas empêché la clientèle française d'être au rendez-vous, mais les restaurants étaient ouverts jusqu'à 22h30 au lieu de 21h30. Le couvre-feu était aussi en vigueur entre 20h et 6h du matin. Les autorités monégasques auraient d'ailleurs repoussées 601 voitures à leur frontière.