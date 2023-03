Covid-19: Monaco annonce la réintégration des personnels de santé non vaccinés et la fin de l'isolement systématique des personnes positives

Dans un contexte de faible circulation de la Covid à Monaco depuis plusieurs mois et à l'approche des beaux jours, le gouvernement annonce un allègement du dispositif sanitaire à Monaco, à partir de ce samedi 11 mars. L'isolement des personnes testées positives ne sera plus obligatoire et les personnels de santé non vaccinés et suspendus pourront être réintégrés dans leurs fonctions.