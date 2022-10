Covid-19: les doses de rappel vaccinal bivalent ciblant le variant Omicron BA.4 et BA.5 bientôt disponible à Monaco

Ce vaccin est accessible aux personnes ayant un schéma vaccinal complet comportant au minimum deux injections de vaccin ou une injection et une infection documentée (test PCR ou antigénique positif).

Les personnes souhaitant bénéficier de cette dose de rappel bivalent sont invitées à signaler leur intention auprès du Centre d’appel Covid19 au 92.05.55.00, joignable 7/7 jours de 9h à 17h ou sur https://vaccination-covid19.gouv.mc ou à prendre directement rendez-vous en ligne sur le site internet Monaco Santé.

"Cette dose de rappel bivalent, accessible à tous, est particulièrement recommandée pour les personnes âgées de 60 ans et plus et les femmes enceintes. Elle est fortement préconisée pour les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi qu’aux personnes immunodéprimées ou souffrant d’une ou plusieurs comorbidités", précise le gouvernement.

Le vaccin monovalent Comirnaty de Pfizer-BioNTech reste, quant à lui, disponible pour la primovaccination des personnes âgées de 12 ans et plus.