Covid-19: les Alpes-Maritimes restent le département où le taux d'incidence est le plus élevé de France

Le nouvel indicateur à suivre de près en ce début d'année, c'est le taux d'incidence de chaque département.

En effet, il permet d'estimer la part des personnes contaminées dans chaque département et il correspond au nombre de personnes testées positives sur les 7 derniers jours sur 100.000 habitants.

Le taux d'incidence global en France au 19 janvier est de 191 soit bien au dessus du seuil d'alerte fixé à 50.

Et dans les Alpes-Maritimes, ce taux est plus de huit fois supérieur au seuil d'alerte avec 432 pour 100.000 habitants. Soit le plus élevé de France, même s'il est en baisse pusiqu'il atteignait 466 le 11 janvier.

Les Alpes-Maritimes sont suivies des Bouches-du-Rhône et du Jura avec un taux d'incidence respectif de 321 et 320.

Mardi, la barre symbolique des 1.000 décès liés à la pandémie de Covid-19 a été franchie dans notre département. Depuis le début de la pandémie, 1.003 personnes sont décédées du coronavirus dans les Alpes-Maritimes: 733 à l’hôpital et 270 dans les Ehpad.

La France est actuellement soumise au couvre-feu de 18h à 6h et le port du masque est obligatoire dans plusieurs communes de la Côte d'Azur, dont Nice.