Covid-19: le vaccin Moderna désormais déconseillé pour les moins de 30 ans, combien d'Azuréens l'ont reçu?

La structure Epi-Phare, qui associe l'Assurance maladie (Cnam) et l'Agence du médicament (ANSM), une vaste étude publiée lundi a porté sur les personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France pour une myocardite ou une péricardite entre le 15 mai et le 31 août, soit 919 cas de myocardites et 917 cas de péricardites.

La myocardite et la péricardite sont des inflammations du cœur. La première touche le myocarde, principal muscle cardiaque, et la seconde le péricarde, la membrane qui enveloppe le cœur.

Comme cela avait été montré par des rapports de pharmacovigilance, les résultats de l'étude française confirment que le Moderna augmente légèrement le risque de survenue de ces maladies dans les 7 jours suivant la vaccination, et plus souvent chez des hommes de moins de 30 ans.

Au vu de ces résultats, la HAS "recommande, pour la population âgée de moins de 30 ans et dès lors qu'il est disponible, le recours au vaccin Pfizer qu'il s'agisse de primo vaccination ou du rappel".

À l’inverse, elle recommande que le vaccin Moderna, "dont l'efficacité vaccinale semble légèrement meilleure, puisse être utilisé en primovaccination et pour l'administration d'une dose de rappel en demi-dose chez les sujets âgés de plus de 30 ans".

Le Pr Mathieu Molimard, chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux a souligné dans une interview à l'Express que "le nombre de myocardites, ou de péricardites que l'on a reste extrêmement faible", notamment car la France a peu vacciné avec Moderna au profit du Pfizer.

Pfizer loin devant Moderna dans les Alpes-Maritimes

Selon Santé Publique France, le Moderna a été administré à 113.268 Azuréens depuis le début de la campagne vaccinale, sans que l'on sache la répartition d'âge dans les données disponibles.

Cela représente 14,5% des injections qui ont été faites dans les Alpes-Maritimes, sur les personnes ayant reçu deux doses de vaccin.

Dans les Alpes-Maritimes, comme en France, le vaccin Pfizer est largement majoritaire. Il représente 78,9% des Azuréens vaccinés avec deux doses.