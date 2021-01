Covid-19: le vaccin Moderna autorisé en Europe, arrivée imminente en France

On attendait une décision lundi, mais l’Agence européenne des médicaments (EMA) a fait durer le suspense.

Sous la pression des états membres de l’Union européenne qui font tous face à une recrudescence des contaminations et à la lenteur des vaccinations par le seul produit aujourd'hui disponible, celui développé par Pfizer/BioNTech, très peu malléable, elle vient d’autoriser la mise sur le marché européen d’un deuxième vaccin très attendu, celui de Moderna.

Si son mode de fabrication (vaccin à ARN messager) et son efficacité sont comparables au vaccin Pfizer/BioNTech (94,1% contre 95%), il présente un avantage majeur, lié à sa formule: il peut être conservé à -20°C, et non -80°C comme celui de Pfizer, contrainte qui impose aux hôpitaux de disposer de supercongélateurs.

Encore une validation

Il reste que la vaccin Moderna doit désormais être validé par la Commission européenne - cela pourrait se faire très rapidement- puis être approuvé dans les différents États membres selon leur procédure nationale.

En France, c'est la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de santé (HAS) qui évaluera le vaccin et formulera des recommandations, notamment sur les publics à vacciner.

La validation par la HAS pourrait intervenir très vite, d’ici quelques jours, ouvrant la voie à l’administration du vaccin Moderna dès le début de la semaine prochaine.

160 millions de doses de ce vaccin ont été précommandées par l’Union européenne pour les États membres, dont 15% à destination de la France.