Covid-19: le taux d'incidence repart à la hausse, Monaco va-t-il faire face à une 8e vague?

"Les plus de 60 ans doivent penser à la 4e dose"

"Aujourd’hui le contexte est plus favorable que ce qu’il était il y a un an, et a fortiori il y a deux ans, a tenu à relever Pierre Dartout lors de sa conférence de rentrée. Car entre-temps nous avons le vaccin qui a fait en sorte que les conséquences les plus graves soient amoindries. À ce sujet, je le rappelle, les plus de 60 ans doivent penser à la 4e dose."

Le ministre d’État a d’ailleurs précisé être en contact avec la France au sujet des nouveaux vaccins, qui doivent cibler plus particulièrement le variant Omicron et ses sous-variants, et qui sont attendus avec impatience afin de lancer les campagnes de rappel. "Dès qu’on pourra avoir accès aux vaccins d’un nouveau type plus adaptés, nous ferons le nécessaire."